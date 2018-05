Kommunalpolitik Wiblinger Freie Wähler vor Jubiläum

Wiblingen / swp

Die Wiblinger Wählergemeinschaft (WWG) wird 50 und sucht Kandidaten für ihre Liste zur Gemeinderatswahl 2019.

Seit 50 Jahren gibt es die Wiblinger Wählergemeinschaft (WWG), und dieses Jubiläum wird am 12. Oktober im Bürgerzentrum gefeiert. Das ist aber nicht das einzige große Ereignis, das bevorsteht. Voraussichtlich am 26. Mai 2019 findet die Kommunalwahl statt, und dafür sucht die WWG „junge und junggebliebene“ Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Ulmer Süden, hieß es in der Mitgliederversammlung. Mit einer Kandidatur für den Gemeinderat „kann man für den Stadtteil etwas bewirken“, teilt Helga Malischewski mit. Die WWG stellt derzeit drei Stadträte: Helga Malischewski, Erwin Böck und Reinhard Kuntz.

Jan Simmendinger wurde wieder zum Vorsitzenden der WWG gewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Stellvertreterin Malischewski und Schriftführerin Inge Kuntz. Kraft Amtes gehören die Stadträte Kuntz und Böck dem Vorstand an. Neuer Schatzmeister ist Friedrich Hölzel. Er löst Manfred Ludwar ab, der die Kasse der Wiblinger Freien Wähler fast 29 Jahre lang führte und sein Amt zur Verfügung stellte. Die Kassenbestände seien solide, und die Stadträte leisteten „kontinuierlich freiwillige Zuwendungen, um einen soliden Grundstock für die nächste Gemeinderatswahl zu haben“. In der Versammlung berichteten die Stadträte von ihrer Arbeit. Die WWG hat derzeit knapp 100 Mitglieder. Der Vorsitzende ging in seinem Bericht auch auf Veranstaltungen der WWG wie eine Besichtigung des SWU-Betriebshofs ein.