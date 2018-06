Konzertreihe Wiblinger Bachtage erforschen Wirkungen und Nebenwirkungen

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Ausnahmsweise sollte man nicht Arzt oder Apotheker fragen, sondern Albrecht Schmid. Der Wiblinger Kantor hat sich nämlich „Wirkungen und Nebenwirkungen“ als Motto für die Bachtage 2018 überlegt, die am Sonntag, 20 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche mit Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Paulus“ beginnen.

Natürlich hat jede Musik ihre Wirkungen, ob emotional, intellektuell oder beides. Manche Kompositionen sind dabei „ganz offensiv“, wie Albrecht Schmid erklärt, etwa Militärmärsche oder Kirchenmusik. „Es gibt aber auch Nebenwirkungen von Musik“, sagt Schmid und erinnert an die Entstehungsgeschichte der Goldberg-Variationen, die Bach für den Grafen Keyserlingk geschrieben hatte, der an Schlaflosigkeit litt und sich Linderung erhoffte.

Ein reiches Thema für Musikwissenschaftler, aber auch ein inspirierendes für Konzertprogramm-Macher Schmid – wobei das, was bis 23. Juni an zwölf Abenden geboten wird, gewiss nicht dazu gedacht und geeignet ist, Schlaflosigkeit zu kurieren.

Los geht es wie gesagt am Sonntag mit dem „Paulus“, wobei diese Aufführung etwas „sehr Besonderes“ ist, wie Schmid erzählt. Denn einstudiert wurde das Oratorium als offenes Chorprojekt, wozu sich – außer den namhaften Solisten – diesmal nicht fünf oder sechs singende Gäste im Chor einfanden, sondern 35.

Die Bachtage sind wieder höchst vielfältig gestaltet. So bietet das Programm einen reinen Bach-Instrumentalabend (12. Ju-­ni), Kammermusik mit „Russischen Tönen“ (13. Juni, Amaryllis-Quartett) und einen Liederabend mit Chor- und Solo-Liedern (14. Juni), aber auch mit „Effects in Jazz“ einen Cross­over-Abend (15. Juni). Dann sind mit Christian Elin (Saxophon, Bassklarinette) und Maruan Sakas (Klavier) zwei Ausnahmekönner zu Gast in der Versöhnungskirche, die neben Bach eigene Kompositionen spielen.

Ein Werk Albrecht Schmids wird auch uraufgeführt: „Choralis in Cantu“ am „Blech virtuos“-Abend (20. Juni). Gewiss ist auch das: wirkungsvoll.

