Am Wochenende werden 92 Bäume an der Wiblinger Allee in Ulm gepflanzt. Die Straße wird deshalb zwischen der Hans-Lorenser-Straße und der Daimlerstraße gesperrt: am Samstag, 26. Oktober, von 6 bis 19 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, ebenfalls von 6 bis 19 Uhr. Umleitungen werden eingerichtet.

