Zu Weihnachten und Silvester innehalten, das Jahr Revue passieren lassen, an Freunde und Familie denken, eigene Pläne und gute Wünsche für andere aufschreiben - und per Whatsapp oder bei Facebook verschicken. Der Trend, (vermeintlich) lustige Sprüche oder Videos zu den Feiertagen zu verschicken, hat sich zu Weihnachten und Silvester 2019 gefühlt noch einmal verstärkt. Im Netz suchen immer mehr Menschen nach Sprüchen, Wünschen und Grüßen, um diese insbesondere über Whatsapp zum Jahreswechsel mit ein paar Knallern zusammen in die Luft zu senden.

Das geht per kopieren und einfügen ziemlich zügig, ist natürlich höchst individuell und schützt vor allem davor, sich wirklich mit dem Empfänger auseinandersetzen zu müssen. Wir haben hier eine kleine Sammlung und (eigene) Ordnung für euch:

Die Unverfänglichen: Wünsche per Whatsapp an Silvester

Wer wedelt denn durch die Silvesternacht? Es ist ein Glücksschwein - welche Pracht! Es jodelt fröhlich und kommt von mir - mit den besten Wünschen direkt zu Dir!

Was meldet sich hier mit Geläut und Getute? Es ist Dein Handy: Für das neue Jahr viel Glück und alles Gute!

Still und leise, auf diese Weise schicke ich diese Nachricht auf die Reise. Mit Freude und Grüßen soll sie dir das neue Jahr versüßen.

Habe gerade auf deine Kontonummer 2020 bei der Zukunftsbank 365 Tage Glück, Freude, Liebe und Gesundheit eingezahlt. Viel Spaß beim Ausgeben!



Für das neue Jahr wünsche ich dir soviel, wie der Regen Tropfen hat, soviel Liebe wie die Sonne Strahlen hat und soviel Gutes wie der Regenbogen Farben hat!

Optimist? Pessimist? Auch so können Silvestersprüche aussehen

Ein Jahr ist nichts, wenn du's verputzt, ein Jahr ist viel, wenn du es nutzt. In diesem Sinne die besten Wünsche für das kommende Jahr.

Wird's besser? Wird's schlimmer? fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Das Leben ist immer lebensgefährlich.

Mit dieser Whatsapp kommen viele Silvestergrüße: Bleib gesund! Lebe! Lache! Hab Freude am neuen Jahr! Bis demnächst im Real Life, ist doch klar!

Für Trinkfeste und Katerfreunde

Zu Silvester viel Krachen und halb bewusstlos saufen, wirst du im neuen Jahr viel Ruhe und Tabletten brauchen.

Es knallt und kracht in dieser Nacht - wieder ein Jahr rumgebracht. Einen Kater dann am nächsten Morgen, doch das sind dann die kleinsten Sorgen.

Was torkelt so spät durch Nacht und Wind? Es ist ein Glücksschwein, das lallt und singt. Es wünscht dir viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

Für Romantiker: die Liebeserklärung

Mit ein bisschen Sekt im Kopf kann man das neue Jahr ja auch mutig an- und direkt in die Offensive gehen. Insbesondere hier wäre der richtige Empfänger bzw. die richtige Empfängerin von Vorteil.

Ob Silvester oder nicht, du bist der Knaller, auch im neuen Jahr!



Heute ist Silvesternacht, alles blinkt und alles kracht. Ich wollt‘ an einen lieben Menschen denken und dir diese Neujahrsgrüße schenken.

Die anglophone Variante: Neujahrs-Wünsche auf Englisch

Roses are red, violets are blue, it’s party time, happy New Year to you! Have a fantastic New Year!

New Year, New Feels, New Chances, Same Dreams, Fresh Starts!

...und für Literaten:

Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Wer ist dieser Whatsapp? Ich verschicke SMS zu Silvester

Für SMS-Liebhaber gibt es dann noch diese animalisch angehauchte Variante: „*krach*… ich bin ein SMS-Knallfrosch und wünsche dir eine schöne Silvesternacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. *bumm* *krach*“.

Silvester 2019: Wünsche per Video verschicken

Wem noch das Kopieren und Einfügen und „Mit-Emojis-Garnieren“ zu anstrengend ist, kann sich ja auch auf das Versenden eines kurzen Videos verlegen. Bei Youtube zum Beispiel gibt es verschiedene Videos frei verfügbar, die leicht per Whatsapp oder Facebook zu teilen sind. Hier eine kleine Auswahl:

Frohes neues Jahr 2020 im Kurzvideo

Happy New Year 2020 Video: die englische Variante

Auch wenn es nicht schneit: Tanzende Schneemänner im Video

Silvester 2019: Countdown für das neue Jahr im Video

Die Langversion: Video mit Glücksschweinen für 2020

Für was auch immer ihr euch entscheidet, mit wem ihr feiert und wem ihr kleine Grüße für 2020 mit auf den Weg geben wollt: Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr! Kommt gut rein!