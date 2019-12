Wann gab es zuletzt Schnee an Heiligabend am 24. Dezember? Wir haben das mal beim Deutschen Wetterdienst für Ulm abgefragt und grasch aufbereitet. Auch 2019 dürfte es an Material für einen Schneemann fehlen.

Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte auf Anfrage, dass „die Chancen für weiße Weihnachten in Niederungen aktuell gegen 0 Prozent“ tendieren. Alle Vorhersagemodelle seien sich – Stand 16. Dezember – einig, dass es anden Tagen bis Weihnachten sehr mild wird, mit teilweise zweistelligen Höchsttemperaturen bis 15 Grad.

Wetter an Heiligabend in Ulm: Es soll mild und wechselhaft werden

Weiter sagte Freidrich: „Ab dem Wochenende (gemeint ist das Wochenende 21./22. Dezember; Anm. d. Red.) wird ein wechselhafter, windiger und weiterhin recht milder Witterungsabschnitt eingeläutet. Aufgrund der lebhaften Westwetterlage nehmen damit auch die Unsicherheiten in der Prognose spätestens zu Beginn der neuen Woche deutlich zu. Abgesehen von kurzen Perioden, die zumindest dem höheren Bergland vorübergehend mal etwas Schnee bringen können, sind zum Weihnachtsfest derzeit keine durchgreifenden Wintereinbrüche ins Sicht.“

Schnee an Weihnachten in Ulm: Eine Grafik von 1948 bis 2019

Wer wissen möchte, wann in den vergangenen Jahren – genau genommen seit 1948 – in Ulm ungefähr wieviel Schnee lag, kann das in unserer Grafik zum Downloaden hier tun.