Themen in diesem Artikel Unwetter

Das Tief Xaver bringt zur Wochenmitte hin teils kräftige Schauer mit Starkregen, Hagel und Gewitter.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, herrscht am Nachmittag vor allem vom Schwarzwald über Schwaben bis zum Inn Unwettergefahr durch großen Hagel, Starkregen und Sturmböen. Dabei können in kurzer Zeit mehr als 30 Liter pro Quadratmeter niederprasseln, Überflutungen sind daher nicht ausgeschlossen.

Wetterdienst warnt vor Superzellen

Am Abend ziehen dann von Frankreich her weitere kräftige Gewitter auf, die in der zweiten Nachthälfte das östliche Bayern erreichen.Auch in einem Streifen von Rheinland-Pfalz und dem südlichen Nordrhein-Westfalen bis nach Berlin kann es an einer Wetterfront immer wieder kräftig regnen und gewittern. Gebietsweise fällt dort länger andauernder ergiebiger Regen, lokal können Keller und Straßen überflutet werden. Wie fast immer trifft es aber längst nicht alle Regionen.

Gewitter ist nicht gleich Gewitter - die Superzelle, ist ein rotierendes Monster, schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Webseite.

