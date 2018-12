Ausstellung Werk von Star-Künstler Eliasson im Stadthaus

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Lichte Momente“ heißt die Ausstellung zum 25-jährigen Bestehen des Stadthauses. Sie läuft bereits seit einem Monat, aber erst jetzt, mit dem zweiter Teil der Schau, trägt sie diesen Titel wirklich zurecht. Denn dank Arbeiten von Olafur Eliasson, Rosalie und Ulrich Vogl sind nun wortwörtliche „lichte Momente“ zu sehen.

Der Architekt Richard Meier hat Licht als seinen wichtigsten Baustoff bezeichnet. Daher haben Stadthaus-Leiterin Karla Nieraad und ihr Team zum Jubiläum eine Ausstellung gestaltet, die sich genau damit auseinandersetzt. Doch das ist angesichts der lichtdurchfluteten, weißwandigen Räumlichkeiten des Stadthauses gar nicht so einfach. Im zweiten und dritten Obergeschoss bietet „Lichte Momente“ vor allem vielfältige fotografische Arbeiten. Jetzt kommen (nach Ende der Kibum) die abgedunkelten Kabinett-Räume hinzu, und die bieten Lichtkunst eine echte Bühne.

London und Ulm

Mit Olafur Eliasson ist nun ein Künstler von weltweitem Format in der Schau vertreten. Der isländisch-dänische Star der Kunstszene, der sich in seinen Installationen vor allem mit physikalischen Naturphänomen auseinandersetzt, sorgt dieser Tage mit einer Aktion vor der Londoner Tate Gallery wieder für Aufsehen: Mit 30 schmelzenden grönländischen Eisblöcken will er auf die ernste Lage in den Polargebieten aufmerksam machen. Damit Eliasson auch im etwas weniger glamourösen Ulm eine Arbeit zeigt, waren eineinhalb Jahre Kontaktaufnahme und Verhandlungen nötig; zuletzt folgte ein diffiziler Aufbau seines Werks, den Eliasson per Handy kontrollierte. Doch nun leuchtet sein „Round Rainbow“ aus dem Jahr 2005 im Stadthaus-Kabinett.

Tatsächlich zaubert er einen ganz besonderen Regenbogen herbei: Eine Lampe bescheint einen Prisma-Ring, und durch die Reflexionen entsteht ein kreisrunder Regenbogen an der Wand – ein reizvolles Lichtspiel.

Den Auftakt des zweiten Ausstellungsteils von „Lichte Momente“ bestreitet aber Ulrich Vogl, ein Kaufbeurer in Berlin, der für seine Fenster-Installationen bekannt ist. „Window to go (Ulm)“ ist die genähte Version eines Richard-Meier-Fensters: neun Quadrate, drei mal drei Meter groß, allerdings nicht straff aufgehängt, sodass ein Teil dieses textilen Fensters auf dem Boden liegt und kaum rechte Winkel aufweist. Die Farben Blau und Rot sollen laut Kurator Raimund Kast den Himmel und die Abendsonne aufgreifen – im Ulmer Wintergrau eher ein frommer Wunsch.

Poetisch ist Vogls „Window Katowice“: Vor einem Spiegel steht eine Pflanze, die so beleuchtet wird, dass an der Wand ein Schattenbild mit Fensteranmutung entsteht. Und da ein Ventilator die vor sich hin trocknende Pflanze anbläst, vibriert das Bild ein klein wenig.

Die 2017 verstorbene Stuttgarter Künstlerin und Bühnenbildnerin Rosalie ist bereits in der Ausstellung vertreten, doch nun kommen weitere wirkungsvolle Arbeiten hinzu. „Soft_Volume“ ist eine farbwandelnde Lichtskulptur: Lichtleitfasern wechseln in einem Kunststoffschlauch, der in einem Gitterkasten zu wuchern scheint, zwischen Blau, Grün, Violett, Rot und Gelb. Und das Diptychon „Lightscapes“ bezieht seinen Effekt aus dem Nebeneinander von horizontalen und vertikalen Lichtlinien, wobei auch der Eindruck räumlicher Tiefe entsteht.

Wie man überhaupt sagen kann, dass die „Lichten Momente“ durch die Erweiterung an thematischer Tiefe und ästhetischem Reiz gewinnen.