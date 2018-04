Universität Werden Ärzte zu Verkäufern degradiert?

Ulm / ruk

Bereits zum fünften Mal findet am Dienstag, 10. April, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr das Ilse Schulz-Forum im Konferenzzentrum des Universitätsklinikums Ulm am Oberen Eselsberg statt. Den Auftakt macht die Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin sowie Krankenpflegerin Imke Saathoff. Sie geht darauf ein, was onkologische Patienten brauchen, um sich gut versorgt zu fühlen. Imke Saathoff berichtet über ein von Studierenden der Angewandten Gesundheitswissenschaften am Uni-Klinikum entwickeltes Instrument, das den tatsächlichen Bedarf der Patienten an pflegerischer Hilfe bestmöglich abbildet.

Im zweiten Vortrag setzt sich Prof. Doris Henne-Bruns, Ärztliche Direktorin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, kritisch mit dem Thema Kommerzialisierung der Medizin auseinander. Sie fragt, ob Gesundheit eine Ware sein kann und warnt, dass dadurch Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachkräfte zu „Verkäufern“ degradiert würden. Die Suggestion, man könne für mehr Geld mehr Gesundheit kaufen, könnte als „Geschäftsmodell“ attraktiv werden – mit potenziell fatalen Folgen. Der Eintritt ist frei, im Anschluss an die Vorträge besteht Gelegenheit zur Diskussion.

Info Das Forum ist benannt nach der 2009 verstorbenen Ulmer Krankenschwester, Pflegeexpertin und Frauenforscherin Ilse Schulz. Sie leitete von 1969 bis 1984 den Pflegedienst der Ulmer Kliniken und förderte die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und Fortbildungen im Pflegedienst.