Agentur Werbeagentur startet mit 25 durch

Neu-Ulm / thv

Neue Köpfe, neue Ausrichtung, neuer Name: Mit dem Jubiläum geht bei „Teamschostek“ auch ein kompletter Wandel einher.

Es war eine Geburtstagsparty im Gewand eines Events. Der Wiley-Club wurde zur „Boarding Area“, nach dem Einchecken bekamen die Gäste als Passagiere einen „Seat“ zugeordnet. Und in ihrer Begrüßung nahm Agentur-Chefin Tanja Riemann sie mit auf einen imaginären Fernflug in Richtung Zukunft.

Die neue Inhaberin der Agentur Schosteck hat die 25 Jahre alte Firma zuletzt gehörig umgekrempelt und ihr ehrgeizige Ziele verordnet. Die Gäste erlebten dann ein Bravourstück des Marketing in eigener Sache, zu dessen Dramaturgie die Enthüllung des neuen Agentur-Auftritts mit neuem Erscheinungsbild und Namen gehörte: Das „Teamschostek“ firmiert nun unter „Hej!­Rockit“ – ein zu allerhand Aufbruchs-Assoziationen reizender Name, der nach Riemanns Vorstellungen all das ausdrückt, was hinter den Leistungen der Werbeagentur und ihrem Knowhow stecke.

Für die Marken-Expertin mit internationaler Erfahrung steht außer Frage, dass daraus selbst eine Marke werden solle, mit unverwechselbarem Profil und hohem Aufmerksamkeitswert. Denn die lokale Konkurrenz sei schließlich groß. „In keiner Stadt gibt es so viele Agenturen wie in Ulm.“

Rieman will Rockit daher auf das Branding – die Umwandlung von Produkten in Marken ausrichten. ohne dabei den Full-Service-Anspruch aufzugeben.

Bevor dieses Neuland in den Blick ihrer Präsentation geriet, schaute die 38-Jährige ein wenig zurück in die Firmenhistorie, die mit Gründerin Britta Benz, früher Schosteck, dann in leibhaftiger Gestalt auf der Bühne erschien. Der Wechsel im Cockpit fand bereits vor zwei Jahren statt. Seither wurde die Agentur von vier auf 15 Mitarbeiter aufgestockt.

Riemann setzt demnach bewusst auf ein festes Team, um ihre „Visionen“ umsetzen zu können, sagte die die Inhaberin, die ihre ersten Meriten in der weiten Welt der großen Marken gesammelt und darin verantwortlich etwa Pampers, Tempos und Olaz geführt und navigiert hat.

Und dann die Landung im überschaubaren Ulmer Raum? Erklärungsbedürftig, das ist Riemann durchaus bewusst, die an der Stelle einen Durchstart in Szene setzte: Es sei durchaus möglich, jedes Produkt in eine starke Marke zu verwandeln. Sie fügte das Bonmot eines früheren Chefs hinzu: „Wer Toilettenpapier verkaufen kann, kann jedes Produkt verkaufen.“