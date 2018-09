Bildung Wer wird denn heute noch Grundschullehrerin?

Ulm / Beate Rose

Das neue Schuljahr ist wenige Wochen alt. Allenthalben ist von Lehrern am Limit zu lesen oder gar vom Dauerstress im Schulalltag. Höchste Zeit also, um eine Lehrerin zu befragen, wie es ihr beruflich ergeht. Michaela Straub (27) ist seit zwei Jahren begeisterte Grundschullehrerin, wie sie sagt. Sie unterrichtet an der Söflinger Meinloh-Schule derzeit eine 4. Klasse.

Sind Sie gern zur Schule gegangen?

Michaela Straub: Ja, sehr gerne. Ob ein Kind gerne zu Schule geht, hängt zwar stark vom Lehrer ab, aber nicht nur. Eine große Rolle spielt das soziale Umfeld, Freunde und ob die Eltern der Schule positiv gegenüberstehen oder sie ablehnen.

Warum haben Sie sich für die Grundschule und nicht fürs Gymnasium entschieden?

Ich liebe die Arbeit mit Kindern. Kinder machen glücklich. In meinem Erwachsenen-Werden ist mir klargeworden, auf wessen Kosten unsere westliche Welt lebt, und wie Menschen teilweise miteinander umgehen. Da ist mir klar geworden, dass ich Kindern Werte mitgeben will. Respekt, Achtsamkeit, Nächstenliebe – ich mache wirklich viel Erziehungsarbeit mit den Kindern. Und dann ist es schön zu sehen, wie sich Kinder entwickeln.

Wie sagen Ihre Schüler zu Ihnen?

Du, Frau Straub.

Ist Lehrerin Ihr Traumberuf?

Ich hab’ ein Problem mit dem Wort Traum. Aber Lehrerin-Sein erfüllt mich, es ist genau das Richtige für mich.

Wie sieht die Wirklichkeit aus, wenn überall von großen Klassen, zusätzlicher Arbeit wegen Inklusionskindern und fehlenden Lehrer an Schulen zu lesen ist? Wie geht es Ihnen?

In meiner Klasse sind 27 Kinder, davon zwei inklusiv zu beschulende Kinder. Deswegen ist eine Lernbegleitung rund um die Uhr mit im Klassenzimmer und eine Sonderpädagogin für neun Stunden in der Woche. Das ist eine Riesenunterstützung. Klar sind die Schüler ein ordentlicher Haufen. Aber mit der richtigen Methodik bringt man da Ruhe rein. Das ist zwar ein Stück Arbeit, aber das üben wir von Anfang an. Und jetzt in Klasse 4 ist es der Wahnsinn, wie meine Kinder gleich frühmorgens loslegen. Manche Schüler muss ich sogar extra darauf hinweisen, wenn Pause ist. Sie würden manchmal am liebsten durcharbeiten.

Wie bringen Sie Schülern etwas bei?

Kurz gesagt, ich ziehe die besten Sachen aus verschiedenen Ansätzen. Ich bin mehr für Mischwald als Monokultur, weil jedes Kind etwas anderes braucht. Eine Mischung aus gemeinsamen Unterricht, kooperativem Lernen und Individualisierung sind da die tragenden Unterrichtsformen.

Können Sie das mit einem Beispiel beschreiben?

Gemeinsamer Unterricht ist das, was die meisten von uns früher als Frontalunterricht erlebt haben. Heute steht die Lehrperson dabei allerdings nicht vorne und referiert, sondern erarbeitet gemeinsam mit den Kindern Inhalte. Dabei versuchen wir zum Beispiel, durch einen Witz oder dem Stellen eines Problems Kinder kognitiv zu aktivieren und zu motivieren. Zu dieser Form greife ich zum Beispiel, wenn wir uns wie jeden Montag explizit mit Rechtschreibung beschäftigen. Ich schreibe einen Satz der Woche an die Tafel, mit Fehlern, damit die Kinder diese aufspüren. Wenn ich den Satz schreibe, sagen da die Kinder schon zu mir: ,Also Frau Straub, was schreibst du denn da? Das ist doch falsch.’

Warum schreiben Sie einen Satz mit Fehlern?

Die Schüler entwickeln dadurch eine Sensibilität für Fehler und erkennen die Bedeutsamkeit der Rechtschreibung für den Leser. Ab Klasse 1 lernen die Kinder an unserer Schule Rechtschreiben zunehmend über die so genannten „Fresch-Strategien“. Die einfachste ist beispielsweise, sich Wörter übers Silbentrennen zu erschließen. Das geht über die Strategie schwingen, sprechen, zuhören. Bei Mitsprechwörtern werden die Silben zunächst geklatscht. Ein einfaches Beispiel ist „Ba-na-ne“. Nehmen wir das Wort „ren-nen“ wird klar, dass es eben nicht „re-nen“ heißt. Mit der Strategie lassen sich über 60 Prozent der deutschen Wörter richtig schreiben. Zurück zum Satz der Woche. Den erschließen sich die Kinder in einer so genannten Murmelphase. Dabei untersuchen die Kinder mit ihren Sitznachbarn zunächst den Satz auf Fehler und ordnen diese einer Strategie zu, bevor wir sie im Plenum sammeln und verbessern. Anschließend wird der Satz richtig ins Heft geschrieben und es werden schwierige Stellen markiert. Dann startet das individualisierte Lernen, wenn die Kinder nach eigenen Fehlerschwerpunkten im Rechtschreiblernplan arbeiten. So funktioniert Rechtschreibunterricht heutzutage.

Klingt anspruchsvoll.

Ja, wahrscheinlich. Aber wenn man die Methoden mal eingeführt hat, weiß jedes Kind, was es tun soll.

Gibt es in Ihren Augen eine Bildungsgerechtigkeit. Bekommt jedes Kind die gleichen Chancen in unserem Bildungssystem?

Bei uns an der Schule auf jeden Fall. Es gibt die Lehrmittelfreiheit, Unterstützung des Fördervereins. Grundsätzlich versuchen wir Lehrer hier an der Schule alles, um Kinder zu fördern. Seit diesem Jahr haben wir für Flüchtlingskinder gezielten Förderunterricht, da kommt extra eine Lehrerin. Es spielt aber schon eine Rolle, ob ein Kind Hobbys hat, Freunde trifft und auch in der Freizeit Deutsch spricht. Grundsätzlich streben wir für alle Kinder nichts anderes an als beste Lernergebnisse und eine gute Erziehung.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Eltern gemacht?

Es gibt viele tolle Eltern. Enttäuschendes habe ich natürlich auch erlebt, wenn Gespräche darauf hinauslaufen, dass Eltern die Lehrerin letztlich nur bevormunden wollen. Da hilft offenbar nichts anders, als sich eine dicke Haut zuzulegen. Wir Grundschulpädagogen sind ja ausgebildet und immer darauf bedacht, uns weiterzuentwickeln. Ich wünsche mir, dass die Eltern uns vertrauen. Für Fragen sind wir offen.

Sind Kinder heute anders?

Früher wurde in der Erziehung mehr Wert auf Gehorsam gelegt. Kam ein Lehrer ins Klassenzimmer, war es still. So sind Kinder heute nicht mehr. Wir als Lehrer müssen mit Kindern arbeiten und haben nicht umsonst neben dem Bildungsauftrag einen Erziehungsauftrag. Man merkt als Lehrer zum Beispiel, wenn Kinder zu viel in ihrer Freizeit an digitalen Medien hängen. Das äußert sich in Zerstreutheit oder fehlender Konzentration.

Sind Sie streng?

Autorität ist wichtig, als Lehrer kann man nicht immer Kumpel sein. Gerade Anfang der Klasse 3 musste ich mit der damals für mich neuen Klasse viel erarbeiten. Wenn mal eine gute Arbeitsatmosphäre geschaffen ist, dann kann man die Zügel auch lockerer lassen.

Haben Sie Lieblingsschüler?

Das glaubt mir immer keiner, aber nein, ich habe keine Lieblingsschüler. Vielleicht habe ich eine Ader für schwierige Kinder. Ich sehe in jedem Kind etwas Positives und was es für einen Wert für die Klassengemeinschaft hat. Natürlich geht man mit Kindern eine emotionale Bindung ein, alles andere wäre gelogen.

Empfinden Sie es als ungerecht, wenn man Lehrern vorwirft, dass sie den Beruf nur wegen der langen Ferien machen?

So ein Vorwurf ist verletzend und nicht fair. Natürlich brauche ich die unterrichtsfreie Zeit, um mal runterzukommen und auch, um für die Schule in Ruhe etwas vorzubereiten, wozu ich im Schulalltag nie komme. Das Schuljahr hat verschiedene Hochphasen. Jetzt, zum Schuljahresbeginn, ist so eine. Da gibt es für alle richtig viel zu tun.