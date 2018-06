Weltblutspendetag Darf ich Blut spenden? Infos und Termine

Ulm/Neu-Ulm / Rebecca Jacob

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Fast jeder kann Blut spenden, es gibt nur wenige Kriterien. Aber wo kann man in Ulm Blut spenden?

Der 14. Juni ist der Geburtstag von Karl Landsteiner. Der 1868 in Österreich geborene Mediziner hat Anfang des 20. Jahrhunderts verschiedene Blutgruppen entdeckt und dafür den Nobelpreis für „Physiologie oder Medizin“ erhielt.

Welcher Tag passt also besser, um weltweit auf die Notwendigkeit von Blutspenden und das Engagement der Spender aufmerksam zu machen?

Seit 2004 findet jährlich der Weltblutspendetag statt, einer der Initiatoren ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Laut dieser retten die rund 113 Millionen Blutspenden, die jedes Jahr weltweit gesammelt werden, Millionen von Leben.

Wer darf Blut spenden?

Spender sollten sich zunächst einmal gesund fühlen. Wer sich schlapp, erkältet oder ungewöhnlich müde fühlt, sollte auf eine Spende verzichten.

Spender müssen mindestens 18 und dürfen bei der ersten Spende höchstens 64 Jahre alt sein. Erfahrene Spender können bis zum Alter von 73 Jahren Blut spenden.

Krankheiten wie HIV, Hepatitis B und C oder Syphilis müssen vor dem Spenden ausgeschlossen werden.

Blutspender sollten mindestens 50 Kilo wiegen und vor der Spende genug gegessen und getrunken haben.

Der letzte Alkoholkonsum muss mindestens 12 Stunden zurückliegen.

Auch Drogen sind tabu: Der letzte Konsum muss mindestens vier Wochen her sein.

Spender müssen einen gültigen Lichtbildausweis (Pass, Personalausweis, Führerschein) mitbringen.

Männer dürfen höchstens sechs Mal, Frauen höchstens vier Mal im Jahr Vollblut spenden.

Wie läuft eine Spende ab?

Insgesamt sollte man für eine Blutspende etwa eine Stunde Zeit einplanen. Bei der Anmeldung werden persönliche Daten wie Name und Adresse erfasst.

Danach muss der Spender einen Fragebogen zum Gesundheitszustand ausfüllen.

Bei einem kleinen Gesundheitscheck werden Blutdruck und Puls gemessen. Außerdem werden Hämoglobinwert und Körpertemperatur bestimmt.

Blutentnahme: Nach einem kleinen Pieks entnimmt das Personal rund einen halben Liter Blut. Das dauert etwa 10 Minuten. Danach sollte man sich noch ein paar Minuten Ruhe gönnen, viel trinken und eventuell eine Kleinigkeit essen.

Erstspender bekommen nach einiger Zeit einen Blutspendeausweis zugeschickt.

Wo kann ich Blut spenden?

In Ulm können Blutspender sich an das Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Immungenetik (IKT) wenden. Dort ist Blut spenden jeden Donnerstag zwischen 11 und 19 Uhr möglich - eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

In Neu-Ulm ist der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes eine gute Adresse.

Außerdem bietet das Rote Kreuz an bestimmten Tagen die Möglichkeit, vor Ort im Spendenmobil oder in öffentlichen Gebäuden Blut zu spenden. Die kommenden Termine für euren Wohnort könnt ihr hier abfragen.

Der nächste Termin in Ulm ist am Montag, 25. Juni, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Neuapostolischen Kirche am Karlsplatz.

In Neu-Ulm besteht am Freitag, 29. Juni, von 16 bis 20 Uhr die Möglichkeit zur Blutspende. Treffpunkt ist das Katholische Gemeindehaus in der Karlsbader Straße 22.

Zahlen, Daten und Fakten der WHO zum Thema Blutspenden (auf Englisch)