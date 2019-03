Der „große“ politische Aschermittwoch wurde heuer 100. Die „kleine“ Lokalausgabe der Ulmer Freien Wähler ist gerade mal sieben und noch etwas auf der Suche nach Orientierung. Als traute man dem herannahenden Wahlkampf nicht zu, ausreichend Stoff für Polit-Zoff zu liefern, schickten sie im vollbesetzten Söflinger Pfarrheim gleich noch die Fasnet in die Verlängerung: mit den „Wilden Weibern“ aus Einsingen, frivolem Gesang und harten Zoten sowie Tatää von den „Melodians“. Einerseits.

Anderseits suchte man Anschluss an die Traditionen. Die beiden Seiten dieses Derbleckens auf Freie-Wähler-Art verkörperte Moderator Reinhold Eichhorn geradezu idealtypisch in seiner Person. Witze über die Polizei ablassen, im nächsten Atemzug aber der politischen Konkurrenz am Ratstisch eins mitgeben – in Sachen Anträge-Inflation und ihrer Positionierung als „Am-besten-alles-umsonst-Fraktion“ (SPD) und „Darfs-a-bisle-mehr-sein-Fraktion (Grüne). Ein Pfeilchen traf die Kollegin Helga Malischewski, die er als fraktionsinterne „Antragskönigin“ adelte.

Dem Abend tat es gut, dass er mit Hans-Uli Thierers Polit-Reimerei so begann, wie es seines Wesens Ursprung entspricht. Den langgedienten Lokalchef der SÜDWEST PRESSE, nun „i.R.“, reizt es noch immer, in den politischen Raum hineinzusticheln mit rhetorischem Florett. Sein Poem enthielt gleich die Quintessenzen mehrerer (nicht mehr) geschriebener Leitartikel. Als da auftraten: ein OB Czisch, der die Stadt nur noch aus digitaler Brille betrachte. Das sei „zu wenig, um uns mitzureißen und Ulmer Wege uns zu weisen“. Ein Walter Feucht, der sich als schreiberischer Dilettant regelmäßig verheddere im Wortsalat seiner Kolumnen. Ein Otto Sälzle, nach dessen Rückzugsankündigung in der IHK die „Korken knallen“.

Eine wahre Breitseite aber gab es gegen jene Beharrungskräfte auf den Wahllisten, die den Generationenwechsel in den Fraktionen verhinderten und so dessen allmähliche Vergreisung am Ratstisch beförderten: „Kein neu Gesicht, kein neu Gewicht“, gerade „als klebe Pattex an den Hintern“. Man „sonnt sich“ eben „gern in OBs Schatten“, verteidige lieber die eigenen Pfründe.

„Bierernst“ solle das bitteschön niemand nehmen, bat Thierer vorab schon um Ablass, „auch wenn ich es durchaus ernst meinen könnte“. Auf ernst zu nehmende Satire folgte Comedy. Gudrun Schmid gab die FWG-Putzfrau und wischte ratschkattlmäßig ein wenig bei der Konkurrenz herum.

Schließlich zum Finale die fidelen „Weiber“, die sich vor allem den erogenen Humorzonen und dem Verdauungstrakt widmeten.