Trauer Hospiz gründet Trauergruppe

Ulm / Chirin Kolb

Was heißt denn das: Papa ist gestorben. Oder: Deine Schwester kommt nicht wieder. Kinder können solche Nachrichten nur schwer begreifen. Geschweige denn, damit umgehen. Auch für die hinterbliebenen Eltern ist es oft schwierig, auf die Trauer ihrer Kinder einzugehen. Die Erwachsenen leiden selbst unter dem Verlust und müssen zudem versuchen, den Alltag aufrecht zu erhalten, mit der neuen Situation umzugehen.

Speziell für Kinder bietet das Hospiz Ulm ab Oktober eine Trauergruppe an. Sie soll Jungen im Mädchen im Alter von etwa sechs bis zwölf Jahren Zeit und Raum geben, über ihre Gefühle zu sprechen und vielleicht auch manches zu sagen, was sonst ungesagt bleibt. „Kinder trauern anders“, sagt Susanne Stadtmann. Sie ist eine von sechs speziell geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die die Kindertrauergruppe begleiten werden.

Bei verschiedenen anderen Angeboten (siehe Info-Kasten) hat das Hospiz-Team gemerkt: Es fehlt eine Trauergruppe für Kinder. „Der Bedarf ist groß“, sagt Karen Strehler, die die Gruppe zusammen mit Ulrike Schmidt-Bommas als Hauptamtliche koordiniert. „Wir haben viele Anfragen nach Angeboten für Kinder.“

Sprechen oder mal schweigen

Die Gruppe soll Kinder stärken, mit der Trauer umzugehen. Durch Gespräche, aber auch durch spielerische Elemente oder mal Schweigen. „Die Kinder sollen so sein dürfen, wie sie sind“, sagt Ulrike Schmidt-Bommas. Das Hospiz-Team setzt zudem auf den Austausch der Kinder untereinander. Meist sind sie in ihrer Klasse, ihrem Freundeskreis die einzigen, deren Elternteil oder Geschwisterkind gestorben ist. „In der Gruppe treffen sie andere, die dieses Schicksal teilen“, sagt Rita Sollmann.

Die Kinder sollen in der Gruppe auch über Wut, Angst oder Schuldgefühle sprechen können. Sie seien gar nicht so selten. Karen Strehler nennt ein Beispiel: Im Streit sagt die Schwester zum Bruder schon mal, „ich wünschte, Du wärst tot“. Eine schwere Bürde, wenn das Geschwisterkind tatsächlich stirbt. Häufig nehmen sich trauernde Kinder ihrer Erfahrung nach sehr zurück, um die Eltern nicht weiter zu belasten. Diese wiederum können manchmal schwer verstehen, wenn ihr Sohn lieber Fußball spielt als mit zum Friedhof zu gehen. Auch da gelte: Trauer äußere sich sehr unterschiedlich.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die die Gruppe begleiten werden, haben eine spezielle Ausbildung bei der Trauerbegleiterin Mechthild Schroeter-Rupieper gemacht. Sie hat beispielsweise Angehörige nach dem Absturz der Germanwings-Maschine begleitet. „Es war eine intensive, inspirierende und bereichernde Fortbildung“, sagt Ursula Frühe. Sie hat sich für die Begleitung von trauernden Kindern entschieden, weil sie selbst Kinder in diesem Alter hat. „Es ist schön, wenn man trauernden Kindern etwas anbieten kann“, sagt auch Susanne Stadtmann. Sie sei „mit der Fortbildung gewachsen“.

Hospiz-Mitarbeiterin Ulrike Schmidt-Bommas ist überzeugt: „Wenn Kinder lernen, mit Trauer umzugehen, hilft ihnen das in ihrem Erwachsenenleben.“

Info Die Trauergruppe für Kinder trifft sich ab 8. Oktober einmal monatlich montags von 16 bis 18 Uhr. Anmeldung unter Tel. (0731) 50 97 33 27 oder per Email an u.schmidt-bommas@hospiz-ulm.de. Zu den Gruppenzeiten bietet das Hospiz auch ein Elterncafé an. Die Teilnahme steht ihnen aber frei.