Kliniken Wenn der Patient zur Bedrohung wird

Minderjährige sind besonders schutzbedürftig

Kinder Besonders ausgeprägt ist das Schutzbedürfnis in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Ulm. Die Patienten sind dort zwischen 6 und 19 Jahre alt und besonders von Ärzten und Pflegekräften abhängig, sagt Oberarzt Marc Allroggen, der die Institutsambulanz leitet. In einer Gruppe sind 18 Patienten untergebracht, die als stabilisiert oder teilstabilisiert gelten, in einer zweiten Akutpatienten, bei denen die Tür meistens verschlossen ist. Die Klinik gibt es seit 21 Jahren. Ein Schutzkonzept werde seit der Eröffnung verfolgt, seit sieben Jahren arbeite man intensiv daran, gemeinsam mit den Patienten und deren Eltern. Die Patienten leiden an ADHS, Essstörungen, Depressionen, Autoaggressivität oder kommen nach Gewalterlebnissen, oft in der eigenen Familie, mit der Welt nicht mehr klar.

Gespräche Man habe viel aus den Gesprächen mit den Patienten gelernt, sagt Barbara Frey von der Stationsleitung. Oft seien es kleine Dinge, die dem Personal nicht auffielen, die Patienten aber so störten, dass sie aggressiv reagierten: kein Sichtschutz an den Fenstern, oder dass man nicht in jedes Zimmer hereinplatzen soll. „Wir dachten, wir arbeiten schon sehr transparent und mit extrem niedrigen Hierarchien. Aber wir müssen noch viel transparenter werden.“

Alarmknopf Allroggen berichtete auch von handfesten Sicherheitseinrichtungen. So gebe es eine Direktleitung zum Jugendamt, mit einem Alarmknopf in der Klinik, den die jungen Patienten benutzen dürfen, wenn sie sich misshandelt fühlen sollten. Und man arbeite an einem Notfallplan, wie Patienten und Mitarbeiter reagieren können, wenn ihnen etwas auffällt. Mit ihrem Schutzkonzept sei die Ulmer Kinder- und Jugendpsychiatrie anderen Kliniken weit voraus, so Allroggen. „Wir müssen unsere jungen Patienten ja auch besonders schützen.“ Allerdings sei die Situation auf viele andere Teile des Uni-Klinikums nicht übertragbar.