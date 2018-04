Konzert Wenn Bachs „Air“ zum Schlager wird

Illertissen / Gottfried Lothar

Während draußen vor den geöffneten Fenstern des übervollen Barocksaals im Vöhlinschloss Illertissen die Vögel in den sonnig-warmen Frühlingsabend tirilierten, begann drinnen eine Gitarre ihr melodisches Spiel. Als zweites Instrument kam ein Bandoneon hinzu, das auf dem Knie des Musikers liegend gespielt wird und diesen einzigartigen Klang hat. Und schon beherrschte der argentinische Tango Nuevo den Raum, Tango Sensations vom Feinsten.

Astor Piazzolla war ein grandioser Bandoneonist und Komponist, der mit seiner Musik alle Facetten des menschlichen Seins ausmalen konnte. Mit dem Franzosen William Sabatier am Bandoneon und dem deutschen Gitarristen Friedemann Wuttke traten zwei Musiker auf, die diese Musik aufs Beste vorzustellen wussten. Mit fast schon stoischer Ruhe spielte Wuttke meisterlich die kniffligen Akkordbrechungen auf seinem klangreichen Instrument, während Sabatier die Emotionen seiner Töne mimisch, körperlich und teils mitsingend auslebte.

Doch dieses äußerlich so ungleiche Musikerpaar harmonierte meisterlich und überzeugte mit so glutvollen Interpretationen, dass die Spannung im Raum manchmal kaum auszuhalten war. Einer der Höhepunkte war sicherlich „Adios Nonino“, Piazzollas Hommage an seinen Vater, die auch als Zugabe nochmals erklang. Über pulsierenden Schlägen der Gitarre erhob sich das rhapsodisch geführte Bandoneon und führte zum lyrisch und romantisch schwelgenden Hauptthema, bis schließlich der letzte Ton sanft ausklang.

Neben weiteren grandios gespielten Werken des Argentiniers erklangen auch das bekannte Lied „Uno“ von Mariano Mores, Stücke von Heitor Villa-Lobos, Vivaldi und Bach, dessen bekannte „Air“ beim Spiel von Sabatier sich ganz natürlich zum verspielten südamerikanischen Schlager wandelte.