Kommentar Falschparker an Stromtankstellen: Weniger tolerieren

Ulm / Christine Liebhardt

Stromtanker haben es ganz gut in Ulm und Neu-Ulm. Ärgernisse gibt es trotzdem. Ein Kommentar von Christine Liebhardt.

Fahrer von E-Autos haben es eigentlich ganz gut: Ladesäulen gibt es hier in großer Dichte. Jahrelang war der Strom kostenlos. Und vergleichsweise blitzschnell kommt der Saft jetzt auch noch aus den neuen Stationen.

Ärgernisse gibt es trotzdem. Derer zwei seien genannt: Zehn Euro scheinen vielen Autofahrern nicht sonderlich weh zu tun. Anders lässt sich kaum erklären, dass der Ordnungsdienst der Stadt in nicht einmal einem Monat mehr als hundert Knöllchen verteilt – an Autofahrer, die mit ihrem Benziner oder Diesel die Stromtankstellen der SWU blockieren. Das mag nicht so schlimm erscheinen, so lange etwa die Schnellladesäulen noch nicht in Betrieb sind.

Doch spätestens, wenn die Säulen funktionieren, sollte es vorbei sein mit der Toleranz – auch seitens der Stadt. Man kann durchaus darüber nachdenken, Dauerparker, die trotz Knöllchen Stunden später immer noch den Zugang zum Strom blockieren, abschleppen zu lassen. Selbstredend, dass auch Elektrofahrzeuge nur zum Laden bleiben werden dürfen.

Das ist das eine. Das andere: Auswärtigen Autofahrern wird das Stromtanken unnötig schwer gemacht. Doch das ist nicht nur in der Doppelstadt ein Problem: Ein einheitliches Bezahlsystem gibt es nicht. Das macht alles mühseliger, als es sein müsste – wenn man zum Beispiel schlicht mit der EC-Karte zahlen könnte.