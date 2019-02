Verkehr Ulm Wengengasse am Mittwoch drei Stunden gesperrt

Ulm / swp

Immer neue Sperrungen in der Innenstadt. Heute, 27. Februar, ist die Zufahrt zur Wengengasse für drei Stunden nicht möglich. Wie die Stadt mitteilt, wird zwischen 21 und 24 Uhr am nördlichen Teil der Straße ein Masten im Bereich der Straße neu gesetzt. Dafür muss die Einfahrt in die Straße gesperrt werden. Die Zufahrt zur Wengengasse ist in dieser Zeit jedoch über das Hafenbad und die Dreiköniggasse möglich. Die Ausfahrt aus der Wengengasse ist während der Bauarbeiten klappt in alle Richtungen.

Zudem kommt es noch bis Freitag, 8. März, zu stundenweisen Sperrungen der Neuen Straße auf Höhe der Unterführung der Bahnstrecke. Die Brücke muss einer Bauwerkskontrolle unterzogen werden, teilt die Stadt mit. Für die Überprüfung des Fußgängerstegs sei die Stadt und für die eigentliche Bahnbrücke die Bahn zuständig. Dazu werden aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße und aus Richtung Neue Mitte kommend tagsüber eine der beiden Fahrspuren zeitweise gesperrt.

Die Arbeiten, die voraussichtlich jeweils zwei bis drei Stunden dauern werden, sollen jedoch nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten stattfinden.