Seit zwei Jahren ist der Ulmer Philipp Zey mit seinem Fahrrad auf Weltreise. In seinem Gepäck: ein Spätzlebrett, eine Posaune und ein Golfschläger. Am 11. Juli 2017 steigt der Ulmer Philipp Zey an der Donauquelle in Donaueschingen aufs Rad. Flussab fährt der 34-Jährige die Donau entlang, bis sie in Rumänien im Schwarzen Meer mündet. Für den Fluss ist hier Schluss, für Zey noch lange nicht. Über die Ukraine und Russland verschlägt es ihn...