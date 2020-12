Das Bauhüttenwesen ist als Immaterielles Kulturerbe der Unesco anerkannt worden - damit auch die Ulmer Münsterbauhütte. Das hat der Zwischenstaatliche Ausschuss aus Vertretern der Vertragsstaaten hat am Donnerstag, 17. Dezember, entschieden. Das gab die Stadt am in einer Pressemitteilung bekannt.

Oberbürgermeister Gunter Czisch gratulierte dem Ulmer Münsterbauamt, das gemeinsam mit der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ulm den Antrag initiiert hatte, und dankte Professor Eva Maria Seng für ihre wertvolle Unterstützung, heißt es in der Pressemitteilung. „Eine hoch verdiente und lange überfällige Auszeichnung!“, wird Czisch zitiert.

Seit 2013 ist Deutschland Mitgliedsstaat des UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes von 2003. Bund und Länder inventarisieren seitdem die lebendigen Traditionen auf ihrem Gebiet und nominieren aus dem Bundesweiten Verzeichnis pro Jahr (maximal) eine kulturelle Ausdrucksform für die internationalen Listen der UNESCO. Dem Bauhüttenwesen ist es jetzt gelungen, die begehrte Auszeichnung bei der UNESCO zu erreichen.