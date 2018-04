Universität Welches Fach darf’s denn sein?

Ulm / ruk

Wer studieren will, steht vor der Qual der Wahl. Online-Portale verzeichnen in Deutschland über 19 000 Studiengänge – eine Auswahl, die junge Studieninteressierte schnell überfordert. Aus diesem Grund bietet die Uni Ulm für ihre Bachelor-Studiengänge „Fachspezifische Infoveranstaltungen“ an. Denn der Erfolg eines Studiums hängt wesentlich von der Wahl des richtigen Fachs ab. „Kommen, orientieren, entscheiden!“ lautet das Motto der Veranstaltungsreihe; organisiert wird sie von der Zentralen Studienberatung (ZSB) der Uni Ulm.

Zu 21 Bachelor-Studiengängen finden im Sommersemester, jeweils am Nachmittag, zwei Informationstermine statt. Beginn ist am Dienstag, 10. April, mit den Studiengängen Biologie/Biochemie sowie Wirtschaftswissenschaften. Fachspezifische Infoveranstaltungen gibt es zu „klassischen“ Fächern wie Medizin, Biologie oder Mathematik. Aber auch weniger bekannte Studiengänge wie Chemieingenieurwesen, Software Engineering oder Wirtschaftsphysik können die Abiturienten kennenlernen.

In den rund einstündigen Veranstaltungen sollen die Teilnehmer sich intensiv mit dem Studieninhalten beschäftigen, um ihre eigenen Ziele, Fähigkeiten und Interessen mit den Anforderungen abzugleichen. Geleitet werden diese Termine von erfahrenen Studienfachberaterinnen und Studienfachberatern, die neben einem Einblick in den Studienalltag auch zu künftigen Berufschancen Auskunft geben.

Info Alle Termine sowie das Anmeldeformular gibt es online: www.uni-ulm.de/fachinfoveranstaltungen