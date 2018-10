Bauarbeiten Welche Straßen am Wochenende gesperrt sind

Ulm / cl

Tief Luft holen heißt es jetzt noch einmal für alle Verkehrsteilnehmer, die am Wochenende in der Innenstadt unterwegs sind. Denn die letzte große Sperrung im Zuge der Bauarbeiten für die neue Straßenbahnlinie 2 steht an. Wie berichtet wird die Kreuzung Karlstraße/Neutorstraße asphaltiert und ist deshalb nur eingeschränkt befahrbar. Stadteinwärts geht dort von Freitagabend, 20 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen, 5 Uhr nichts. Auch die Ludwig-Erhard-Brücke ist in diesem Zeitraum ab dem Blaubeurer Ring stadteinwärts gesperrt. Betroffen sind in erster Linie Autofahrer, doch auch Radfahrer und Fußgänger müssen zum Teil mit längeren Wegen rechnen.

Das Ulmer City Marketing weist darauf hin, dass die Innenstadt über Umleitungen weiter zu erreichen ist. So führt anstelle des direkten Weges über die Ludwig-Erhard-Brücke eine Umleitung über den Hindenburg- und Bismarckring sowie über B 10 und Stuttgarter Straße in die Stadt.

Zur Erinnerung: Die Karlstraße ist das gesamte Wochenende nur in Richtung Blaubeurer Tor befahrbar. Von Freitagabend bis Samstagabend gilt: Die Neutorbrücke bleibt in beide Richtungen geöffnet. Die Neutorstraße ist Richtung Stadtmitte zwischen Karlstraße und Zeitblomstraße gesperrt; in der Gegenrichtung geht es nur über die westliche Zeitblomstraße und das SWU-Gelände zur Ludwig-Erhard-Brücke. Am Samstagabend wird um 20 Uhr die Neutorbrücke Richtung Michelsberg bis Mitte November gesperrt. Richtung Stadtmitte gilt freie Fahrt. Die Neutorstraße wird wieder geöffnet, Autofahrer können bis Montagfrüh stadtauswärts aber nur nach links auf die Ludwig-Erhard-Brücke abbiegen, nicht nach rechts in die Karlstraße. Und ab Montag soll der Verkehr dann wieder normal fließen.