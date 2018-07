Themenboote Welche Motto-Fähre gefällt Ihnen am besten?

Welches Boot gefällt Ihnen am Besten?* Bitte auswählen Startnummer 14: „Vom Königreich zum Freistatt - und zurück?“, Freiwillige Feuerwehr Offenhausen Startnummer 15: „Datenkrake Nimmersatt - Geld verdienen 4.0“, ZSW Ulm Startnummer 16: „Schluss mit Honig!“, Fan Attack Ulm Startnummer 18: „Land in Sicht“, JVA Ulm Startnummer 19: „Von Müll zur Nahrung“, DLRG Jugend Ulm Startnummer 21: „Ulmer Runde - die spinnen!“, Schule für Ergotherapie Dornstadt Startnummer 22: „Gefangen im Netz“, Evangelische Münstergemeinde Startnummer 24: „Bomben-Stimmung in Neu-Ulm“, Narrenzunft Ulm Startnummer 25: „Die Wilhelmsburg blüht auf!“, Bundeswehrkrankenhaus und Uni-Klinik Ulm Startnummer 26: „Nach Haus telefonieren“, Anna-Essinger-Gymansium Startnummer 28: „Insektensterben - wir sind dann mal weg!“, Nabada-Freunde Startnummer 29: „Bundesfestung 4.0“, UstA e.V. Startnummer 30: „‚Work hard - play hard’ - Ohne Fleiß kein Preis“, Mayser-Team Azubis