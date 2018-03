Kommentar Großbaustellen in Ulm: Weiter eine Geduldsprobe

Großbaustellen in Ulm: Weiter eine Geduldsprobe

Ulm / Frank König

Auch über Ostern sorgen die Großbaustellen für Staus. Das geht noch eine ganze Zeit so weiter.

In Ulm bleiben die Baustellen weiter – und nun auch über Ostern – eine Belastungsprobe: für die Bürger, aber auch Berufspendler und Kunden der City, die in die Läden, Lokale und Cafés oder zu den Arztpraxen wollen. Die ganze Situation dürfte sich erst nach Fertigstellung der Straßenbahn im Dezember etwas entspannen. Freilich bleiben auch danach die Großbaustellen Bahnhofstiefgarage und Sedelhöfe. Vor allem die Sedelhöfe wecken mit dem gelungenen Neuentwurf Bahnhofplatz 7 nun ein wenig Sympathie für die kaum mehr durchschaubare Neugestaltung am Hauptbahnhof mit offenen Positionen wie Möblierung und ZOB und Hypotheken wie Spur-Abbau.

Nun wird ausgerechnet für den willkommenen Abriss des verbliebenen Altgebäudes am westlichen Eingang zur City die Friedrich-Ebert-Straße noch für mehrere Wochen gesperrt – man darf erwarten, dass das nicht leichtfertig, sondern aus ernsthaften Sicherheitserwägungen geschieht. Es sollte nicht soweit kommen, dass Ulm vollends zum Synonym für Staus und einen Abenteuerpark zum Baustellen-Umkurven wird.

Es hören nicht immer alle gern, aber die gesamte Infrastruktur von Handel und Dienstleistern in der City ist auf die Region ausgelegt und darauf, dass die Leute aus dem Umland hier ihr Geld ausgeben. Das sollte weiter möglich sein.