Kunsthalle Weishaupt in der Endlosschleife

Ulm / Von Jürgen Kanold

Auf der Art Basel hat Siegfried Weishaupt in diesem Jahr zum Beispiel eine neue Arbeit des amerikanischen Videokünstlers Tony Oursler gekauft: „RgB*“ heißt es, ein aus grünem Glas geblasener, tropfenförmiger Kopf mit Augen darinnen – echt flimmernd auf kleinen LED-Bildschirmen. Film und Fernsehen stecken, ja, tief in unserer Psyche.

In New York war der Unternehmer und Sammler aus Schwendi auch wieder: bei Robert Longo, einem „Historienmaler unserer Zeit“ (wie Weishaupt schwärmt), der mit Kohle auf Papier altermeisterlich und fotorealistisch zeichnet. Die Serie „Bodyhammers“, diese auf den Betrachter zielenden Schusswaffen, kennt man. Auch „The Haunting“, eine Momentaufnahme des Anschlags vom 11. September 2001. Jetzt hat Longo ein afrikanisch-europäisches Trauma visualisiert. Das Triptychon „Untitled (Raft at Sea)“ zeigt ein menschenbeladenes Boot in den Wellen des Mittelmeers. Eine nur vordergründig schwarzweiße Romantik des Flüchtlingselends: ein höchst unheilvolles Monumentalwerk.

Die grandiose Kohlezeichnung hängt jetzt an der prominentesten Wand der Kunsthalle Weißhaupt: an der Stirnseite zum Scholl-Platz. Siegfried Weishaupt hat das Triptychon, so erzählt er, beim Besuch in Longos Atelier sofort, vom Fleck weg gekauft – als es noch am Boden lag, ungerahmt. „Ich war tief betroffen, ja erschrocken.“

„Neues aus der Sammlung“ bietet die neue Ausstellung der Kunsthalle Weishaupt unter dem Titel „Ausgang offen“: neu Gekauftes, neu Geschaffenes, auch erstmals Gezeigtes. Das sei ein Statement, betont Kathrin Weishaupt-Theopold, die Direktorin: „Die Sammlung stagniert nicht, sie wächst weiter, befindet sich in ständiger Bewegung.“ Der „Loop“ von Philippe Decrauzat, Acryl auf Leinwand, ist das passende Titelbild der Ausstellung, die jetzt ein gutes Jahr laufen wird: eine florale Endlosschleife.

Nach der Kooperation mit dem Museum Ulm unter der Überschrift „Warum Kunst?“ ist die Kunsthalle des Sammlers Siegfried Weishaupt (79) wieder ganz aufgeräumt bei sich. Aber da ist nicht einfach das Depot durchforstet worden, es ist keine nur stolze Schau der Neuerwerbungen und Kunst-Trophäen: Es ist eine ausgezeichnete, sehr stimmig von Kathrin Weishaupt-Theopold kuratierte, überregional absolut konkurrenzfähige Ausstellung aus eigenem Bestand.

Faszinierende Räume

Die Schau ist klar thematisiert in sieben Räume aufgeteilt (und für die Besucher gibt’s dazu ein erklärendes Begleitheft). So befindet sich Longos Flüchtlingsboot in einem eminent politischen Umfeld: mit „The Haunting“ und „Bodyhammers“, aber auch seiner zerknüllten amerikanischen Flagge in Bronze („Castles Made of Sand“) und düster schwarzen Wachs-Skulpturen auf Holz (Kreis, Kreuz, Viereck) sowie einer Spirale aus Steinen am Boden. Dazu Skulpturen David Nashs aus verkohlter Eiche. Der Eindruck, der sich aufdrängt: Es geht in dieser politisch so verstörten Welt um nichts weniger als archaische Menschheitsfragen.

Ein Raum ist den klaren Formen und leuchtenden Farben gewidmet, der Ur-Motivation des Kunst sammelnden Ehepaars Siegfried und Jutta Weishaupt – dazu gehört eine gelb lackierte abstrakte Skulptur Anthony Caros von 1968. Oder das Spiel mit der visuellen Wahrnehmung: Wenn derzeit in der Kunsthalle München die „Lust der Täuschung“ auf dem Programm steht, ist auch in Ulm das Auge emotional gefordert, mit jüngerer Op-Art etwa von Philippe Decrauzat. Im Zeichen der Luft- und Seifenblasen steht ein Raum experimentierfreudiger Kunst: Ourslers Kopf äugt hervorragend zur großformatigen, ornamentalen Malerei des Jiri Georg Dokoupil.

So geht das fort, alles scheint aufeinander bezogen zu sein, so erzählerisch aufschlussreich war eine Weishaupt-Ausstellung selten. Wundervoll, wie der Blick durch eine Stahlskulptur Bernar Venets auf den von Ben Willikens gemalten modernen Innenraum des Salons Haus Tugendhat in Brünn führt – der Grau-Künstler lässt Farbe und Natur ins Bild, grüne Barcelona-Chairs in der Architektur Mies van der Rohes. Weishaupt hat sehr erfolgreich eingekauft, so darf es endlos weitergehen.