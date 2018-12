Stadt Ulm Weihnachtspause auf den Baustellen

Ulm / swp

Ab 21. Dezember kehrt auch auf den Großbaustellen Parkhaus Am Bahnhof, Bahnhofspassage, Sedelhöfe, Bahnhofplatz 7 und ÖPNV-Provisorium Ruhe ein. Der reguläre Baubetrieb startet überwiegend wieder am 7. Januar 2019.

Die Bürgerdienste ziehen Ende Januar 2019 um!

Nach der Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 2 Anfang Dezember findet nun das nächste Großbauprojekt am Hauptbahnhof seinen Abschluß. Ab 29. Januar öffnen die Bürgerdienste in der Olgastraße 66 ihre Pforten. An den bisherigen Standorten der städtischen Dienste im Service Center Neue Mitte, in der Sattlergasse und am Kornhausplatz wird der Service bereits ab dem 24. Januar um 12.30 Uhr eingestellt.

