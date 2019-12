Jürgen Eilts von der Ulm-Messe als dem Organisator des Weihnachtsmarktes ist wieder vollauf zufrieden mit dem Verlauf des gestern Abend zu Ende gegangenen Marktes. „Wir hatten ein sehr gleichmäßiges Besucheraufkommen“, sagt er und verweist vor allem auf die „starke letzte Woche“. Seinen Worten zufolge seien die Händler mit den Umsätzen zufrieden, entsprechend findet auch er den Mix des Angebots passend.

Eilts widerspricht vorsichtig Äußerungen, wonach der Besuch ausländischer Gäste in diesem Jahr deutlich zurückgegangen sei. Zwar habe auch er entsprechende Gerüchte gehört, gemessen an den registrierten Zahlen an Reiseomnibussen aus dem nahen Ausland Österreich, Schweiz und Italien könne er das aber nicht bestätigen. Sehr lobend äußerte er sich über den freien ÖPNV an Samstagen, der sehr gut angenommen werde. Allerdings räumt Eilts ein, dass die Besucherzahl schwer zu messen sei, weshalb er mit der Ulm/Neu-Ulmer Touristik GmbH eingehend über das veränderte Verhalten von Touristengruppen sprechen will. Auch der Ulmer Weihnachtsmarkt stehe trotz seiner Alleinstellungsmerkmale wie dem Platz unter dem Münster, der Krippe, der Steifhütte, der Märchen-Jurte und der Glasbläser im Wettbewerb mit anderen Märkten. Und so sehr dies ein gutes Angebot sei, müsse man immer über Anpassungen oder Veränderungen nachdenken, sagt Eilts.

Änderungen nur im Kollektiv

Ein Thema, das immer wieder hochkommt, sind die Öffnungszeiten. Vor allem für die Wochenenden wird der Wunsch geäußert, dass die Stände länger als 20.30 Uhr geöffnet haben sollen. Allerdings funktioniere das nur im Kollektiv, was eine große Abstimmung bedeute. Dennoch wolle man darüber nachdenken. „Wir müssen schon dranbleiben und verschiedene Themen weiter entwickeln“, sagt Eilts.

Dazu gehört auch ein mögliches Angebot fürs kommende Jahr, die Hütten auch kürzer zu vermieten. Eilts: „Es gibt die Nachfrage von kleineren Händlern, die keine vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt stehen können. Wir denken darüber nach, ob wir das eventuell auch wochenweise anbieten können.“ Ansonsten kündigt er auch Gespräche an, wie verschiedene Angebote modernisiert werden können. „Der Markt ist sehr attraktiv. Aber er lebt auch von der Veränderung.“