Wenn er nicht gerade Dienst auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt hat, lebt Esel „Mokka“ in Burgrieden. Genauer gesagt auf dem Eselhof Hochstetten von Franz Gerstenlauer. Der hat dort 65 Esel und kennt seine Tiere. Deswegen kann er auch die Diskussion der Tierschützer nicht nachvollziehen, die jedes Jahr um die lebendige Krippe auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt entflammt. „Ich suche immer die Esel aus, von denen ich auch weiß, die mögen das mit vielen Menschen“, so Gerstenlauer.

„Ich gehe auch mehrfach auf den Weihnachtsmarkt, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist mit den Tieren. Wenn ich merke, dass einer hibbelig wird, wird er ausgetauscht. Ich will meinen Esel ja auch gesund wieder auf dem Hof zurückhaben“, erklärt er. „Ich suche außerdem immer ein Tier mit Fohlen aus, dann hat es neben den Schafen auch Gesellschaft eines Artgenossen, das ist auch eine Auflage des Veterinäramtes“, sagt Gerstenlauer.

Züchter Gerstlauer: „Ich stelle mich gern jeder Diskussion.“

„Vieles, was da von einem gefordert wird, ist aber schlichtweg Wichtigmacherei – beheiztes Wasser zum Beispiel. Warmes Wasser saufen die Esel gar nicht, natürlich darf es nicht gefroren sein, aber die haben draußen ja auch nur kaltes“, schüttelt er den Kopf. „Ich habe seit 30 Jahren Esel, da kann mir keiner was erzählen Ich stelle mich gern jeder Diskussion, wenn jemand wirklich Ahnung hat. Aber die Leute, die keine Ahnung haben, die schwätzen immer am meisten mit.“ Bisher war es meist die „Liesl“, die auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt war, „aber die ist jetzt in Pension gegangen. ,Mokka' mit Fohlen ,Flecki' übernimmt“.

Regel auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt: Tiere nicht füttern

Den Krippenesel stellt Peter Burger, der seit mehr als 30 Jahren den Stand mit der berühmten Feuerwurst auf dem Weihnachtsmarkt betreibt. Er weiß seine Esel auf dem Hof von Gerstenlauer in guten Händen. „Ich erinnere mich, wie alles angefangen hat: Der erste Stall war noch recht klein, eine Hütte und eine Krippe. Die nächste Variante waren getrennte Ställe. Vor sechs Jahren haben wir uns dann einen Stallcontainer zugelegt – nun sind wir auf dem neuesten Stand und haben auch die Stallgröße nochmal angepasst“, erklärt Burger. Er und sein Team legen Wert darauf, dem hohen Anspruch des Tierschutzes gerecht zu werden: „Wir übernehmen die Betreuung, vom Futter und Wasser übers Misten bis zum Einstreuen. Und wir führen auch ein Protokoll, damit sichergestellt ist, dass alle paar Stunden jemand nach den Tieren schaut. Das Veterinäramt steht uns zur Seite.“

Burger hat Kontakt zu einem Tierarzt, der im Bedarfsfall sofort da ist. „Natürlich darf man nicht vergessen, dass sich Tiere, wie wir Menschen auch, eben mal unwohl fühlen können. Vor allem, wenn der Esel vom Publikum gefüttert wird. Die Marktbesucher in Ulm sind aber sehr diszipliniert“, so Burger.

Wenn der Ulmer Weihnachtsmarkt am 22. Dezember endet, ziehen Mokka und Flecki wieder auf den Eselhof nach Burgrieden und übernehmen dort die Landschaftspflege.