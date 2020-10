Glühwein mit ordentlich Umdrehungen auf der einen, antialkoholische Behaglichkeit auf der anderen Seite: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Adventszeit in der Doppelstadt mit ihren Weihnachtsmärkten derart absurd abläuft. In Neu-Ulm wird derzeit eher ohne Alkohol geplant, in Ulm wartet man auf...