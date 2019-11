Bald beginnt die Adventszeit und die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Tore. Der Weihnachtsmarkt in Ulm eröffnet am Montag das weihnachtliche Treiben, der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm zieht ein paar Tage später am Freitag nach.

Doch in näherer und fernerer Umgebung gibt es noch viel mehr größere und kleinere Weihnachts- und Christkindlesmärkte, die durchaus einen Besuch wert sind.

Weihnachts-, Advents- und Christkindlesmarkt - für jeden was dabei

Ob Waldweihnacht, Adventsmarkt, Schlossweihnacht oder Weihnachtsmarkt am Waldsee - wir haben für euch die schönsten großen und kleinen Märkte zusammengesucht, die euch in weihnachtliche Stimmung bringen.

In der untenstehenden Karte könnt ihr die Namen, Öffnungszeiten und wichtigsten Infos zu den jeweiligen Märkten nachsehen. Wir wünschen euch einen guten Start in die Adventszeit.

Karte der schönsten Weihnachtsmärkte im Ländle: