Großer Andrang herrschte am Freitagnachmittag am Stand des „Wilden Jagr“ auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Zwischen 15 und 18 Uhr schenkten Mitarbeiter von cityStories Ulm und swp.de Gratis-Glühwein an ihre Leser und Follower aus. Bei lockeren Gesprächen in gemütlicher Après-Ski-Atmosphäre gingen insgesamt 200 Tassen kostenlos über die Theke.