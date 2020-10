Adventszeit. Für die Weihnachtsmärkte in der Region eigentlich der Zeitpunkt, um ihre Pforten zu öffnen. Doch dieses Jahr ist alles anders. In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Dann beginnt die. Für die Weihnachtsmärkte in der Region eigentlich der Zeitpunkt, um ihre Pforten zu öffnen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Corona macht ein kuscheliges Dicht an Dicht unmöglich. Weil die Infektionszahlen wieder stark angestiegen sind, gab es vielerorts Absagen. In anderen Städten wollen die Organisatoren – sofern kein zweiter Lockdown beschlossen wird – ihre Märkte corona-konform über die Bühne bringen. Ein Überblick.

Ulmer Weihnachtsmarkt 2020: Dezentrales Event auf sieben Plätzen in der City

Ulmer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr aller Voraussicht nach statt. Allerdings nicht wie gewohnt als Hüttendorf auf dem Münsterplatz. Das Event wird auf sieben Plätze und Straßen in der Innenstadt verteilt (23. November bis 22. Dezember). Alle Infos Derfindet dieses Jahr aller Voraussicht nach statt. Allerdings nicht wie gewohnt als Hüttendorf auf dem. Das Event wird auf sieben Plätze und Straßen in der Innenstadt verteilt (23. November bis 22. Dezember). Alle Infos findet ihr hier

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm soll 2020 größer werden

mittelalterliche Markt (27. November bis 20. Dezember) ebenfalls ausgedehnt. Hier sollen neben dem Neu-Ulmer Rathaus- und Johannesplatz die angrenzenden Gassen bespielt werden. Zudem möchten die Planer das derzeit leer Auf der anderen Donauseite wird der(27. November bis 20. Dezember) ebenfalls ausgedehnt. Hier sollen neben dem Neu-Ulmerdie angrenzenden Gassen bespielt werden. Zudem möchten die Planer das derzeit leer stehende Barfüßer-Gelände als Zusatzfläche für weitere Stände nutzen . Die Details lest ihr hier:

Neuer Markt in Ulm: Friedrichsau wird zum „Winterwunder“

Daniel Bürger veranstaltet in der Friedrichsau die erste Auflage des „Winterwunders“ (17. Dezember bis 10. Januar). In Ulm gibt es dieses Jahr einen neuen Markt. Der Eventplanerveranstaltet in der Friedrichsau die erste Auflage des(17. Dezember bis 10. Januar). Das genaue Konzept findet ihr hier

Wintermarkt an der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm

Ratiopharm-Arena in einen Wintermarkt. Veranstalter Michael Karg plant mit 30 Ständen. Vom 3. bis zum 20. Dezember verwandelt sich der Vorplatz der Neu-Ulmerin einen Wintermarkt. Veranstalter Michael Karg plant mit 30 Ständen. Mehr Infos gibt es hier:

Weihnachtsmarkt Reutlingen 2020: Dezentrales Konzept in der City

Reutlinger Weihnachtsmarkt (25. November bis 20. Dezember) dezentral statt. Unter anderem an der Marienkirche, am Albtorplatz und am Lindenbrunnen. Ähnlich wie in Ulm findet auch der(25. November bis 20. Dezember) dezentral statt. Unter anderem an der Marienkirche, am Albtorplatz und am Lindenbrunnen. Mehr zum Konzept findet ihr hier:

Weihnachtszauber Schwäbisch Hall 2020: Konzept in Arbeit

Weihnachtszauber corona-konform über die Bühne gehen kann. Der Markt soll ebenfalls auf mehrere Standorte in der Innenstadt verteilt werden. Die Haller Stadtverwaltung feilt an einem Konzept, wie dercorona-konform über die Bühne gehen kann. Der Markt soll ebenfalls auf mehrere Standorte in der Innenstadt verteilt werden. Den aktuellen Planungsstand könnt ihr hier nachlesen.

Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl 2020: Dieses Jahr kein Bühnenprogramm