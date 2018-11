Weihnachtsmarkt Weihnachtsbaum wird auf Münsterplatz aufgestellt

Ulm / swp

Die Aufbauarbeiten für den Ulmer Weihnachtsmarkt, beginnen wie jedes Jahr mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Münsterplatz.

Ab 15 Uhr heißt es wieder: Wir warten auf den Weihnachtsbaum. Der Baum wird im Laufe des Nachmittags auf dem Münsterplatz eintreffen und mit dem Kran der Feuerwehr Ulm in die Baumhülse eingelassen. Auf dem Münsterplatz wird es Glühwein und Bratwurst geben. „Das wird wieder ein Schauspiel, wenn der riesige Baum am Kran der Feuerwehr hängt und in die Hülse gelassen wird“.

Martinsumzug

Wir freuen uns einen großen St. Martins Umzug auf dem Münsterplatz begrüßen zu dürfen. Der Martinsumzug der Wengengemeinde beginnt um 18:00 Uhr auf dem Platz vor der Wengenkirche und führt dann begleitet von St. Martin auf seinem Pferd durch die Hirschstraße zum Stadthaus und Münster. Dort wird das Martinsstück aufgeführt. Die Innenstadtgemeinden St. Michael zu den Wengen sowie die Münstergemeinde, die wie in der Vergangenheit unterstützend mitwirkt, laden herzlich ein. Bitte bringen Sie Ihre Laternen selbst mit.

Steer Gastro sorgt für lecke Bratwurst und Glühwein. Musikalisch begleitet werden wir anfangs von den kleinen der Masters and Arts. Ab 17Uhr ca. gibt es die tanzenden Kinder der Dance-Academy zu sehen und daraufhin wieder eine musikalische Einlage der Masters and Arts.