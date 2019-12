In zwei Wochen ist Heilig Abend und jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Normanntanne oder Blaufichte, vielleicht auch mal eine Kiefer. Wo ihr in Ulm und Neu-Ulm euren Weihnachtsbaum kaufen oder sogar selbst schlagen könnt:

Weihnachtsbäume in Ulm

Familie Anton Glöckler verkauft ab dem 12. Dezember auf dem östlichen Münsterplatz am Georgsbrunnen, von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr Nordmanntannen, Blautannen, Koreatannen, Nobilistannen und Fichten.

Bauhaus Ulm

Hornbach Ulm

Ikea Ulm

Weihnachtsbäume in Neu-Ulm

Auf Weihnachtshof Schweigart in Neu-Ulm/Gerlenhofen bekommt man von Montag bis Freitag von 13 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 19 Uhr Weihnachtsbäume.

Dehner in Neu-Ulm

Weihnachtsbäume für einen guten Zweck

Seit 2017 organisiert der Bauerhof Frank in Pfuhl zusammen mit der Wasserwacht Neu-Ulm einen Weihnachtsbaumverkauf. Die Bäume werden zugunsten einer Spende an die Wasserwacht Neu-Ulm abgegeben. Die Bäume sind in zwei Größen erhältlich: Einmal mit einer Höhe von ca. 150 Zentimeter, sowie etwas größere mit einer Höhe von 200 bis 250 Zentimeter.





Wir haben einen Markt oder eine Kauf-Möglichkeit vergessen? Mailt uns an online-redaktion@swp.de, wo man noch Weihnachtsbäume kaufen kann.