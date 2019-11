Riesenenttäuschung gab es am Mittwoch unter vielen Ulmern auf dem Münsterplatz. Der Grund: Der sehnlichst erwartete Weihnachtsbaum kam nicht an. Die 18 Meter hohe Weißtanne, die von jemandem auf dem Kuhberg gespendet worden ist, war sehr schwer zu fällen. „Schon deshalb hat sich der Transport, der nur bei Tageslicht erfolgen darf, verzögert“, teilte eine Sprecherin der Stadt am Abend mit.

Die Polizei nannte allerdings noch einen Grund: Aufgrund der Größe und Breite des Baumes habe der Transport mehrere Ampeln beschädigt und sei gestoppt worden. Die Nacht musste der Lkw deshalb bei Grimmelfingen verbringen. Am Donnerstag wird ein neuer Anlauf genommen. Die Zeit der Ankunft ist unklar.