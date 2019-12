„Sissiiiii – Fraaaanz“, heißt es jedes Jahr aufs neue um die Weihnachtszeit. Jetzt stehen die ersten Sendetermine der kultigen Weihnachtsfilme fest. Alle Sendetermine: wann und wo die Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Sissi“ und „Der kleine Lord“ um Weihnachten und Neujahr 2019/2020 ausgestrahlt werden.

Sendetermine für „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Der Film ist absolut Kult. Die Märchenverfilmung des tschechischen Regisseurs Václav Vorlíček aus dem Jahr 1973 wird jedes zur Weihnachtszeit und Neujahr mehrmals ausgestrahlt. In der Hauptrolle als „Aschenbrödel“ die Tschechin Libuše Šafránková - sie wurde erst durch den Film bekannt.

Die berühmte Filmmusik des Komponisten Karel Svoboda, sorgt schon mal für einen winterlichen Ohrwurm.

Youtube Der Trailer zum Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Dienstag, 24. Dezember 2019

17.10 Uhr: ARD

18.50 Uhr: ONE

20.15 Uhr: RBB

Mittwoch, 25. Dezember 2019

10.25 Uhr: ARD

14.50 Uhr: NDR

16.06 Uhr: WDR

17.05 Uhr: ONE

Donnerstag, 26. Dezember 2019

14.30 Uhr: RBB

Sonntag, 29. Dezember 2019

12.00 Uhr: KIKA

Donnerstag, 6. Januar 2020

8.00 Uhr: BR

Sendetermine für „Sissi“

Der österreichische Historienfilm aus dem Jahr 1955, erzählt von den frühen Jahren der Kaiserin Elisabeth. Er gehört zu den absoluten Kultfilmen, die jedes Jahr um die Weihnachtszeit ausgestrahlt werden.

Samstag, 7. Dezember 2019

13.15 Uhr: ORF 2

Samstag, 14. Dezember 2019

13.15 Uhr: ORF 2 (“Sissi, die junge Kaiserin“)

Samstag, 21. Dezember 2019

13.15 Uhr: ORF 2 (“Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“)

Mittwoch, 25. Dezember 2019

15.00 Uhr: ARD

16.40 Uhr: ARD (“Sissi, die junge Kaiserin“)

Donnerstag, 26. Dezember 2019

15.55 Uhr: ARD (“Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“)

Youtube Der Trailer zum Weihnachtsklassiker „Sissi“

Sendetermine für „Der kleine Lord“

Der erst achtjährige Cedric lebt im Jahr 1900 zusammen mit seiner verwitweten Mutter in New York. Sein bereits gestorbener Vater, ursprünglich einmal Nachkomme einer alten britischen Adelsfamilie, wurde vom Earl enterbt, als er ein einfaches Mädchen aus dem Volk heiratete. Doch eines Tages meldet sich der Earl bei Cedric: er möchte seinen Enkel und einzigen Erben kennenlernen.

Freitag, 20. Dezember 2019

20.15 Uhr: ARD

Sonntag, 22. Dezember 2019

15.50 Uhr: ARD

Donnerstag, 26. Dezember 2019

9.30 Uhr: ARD

Youtube Der Trailer zum Weihnachtsklassiker „Der kleine Lord“

Sendetermin für Loriots „Weihnachten bei den Hoppenstedts“

Bernhard-Viktor Christph-Carl von Bülow, kurz Vicco von Bülow, oder einfach Loriot. Er ist quasi der Erfinder der Comedy. Sein Sketch „Weihnachten bei den Hoppenstedts“ darf an keinem Weihnachtsfest fehlen. Auf YouTube ist er in voller länger zu sehen. Also: „Früher war mehr Lametta!“

Dienstag, 24. Dezember 2019

13.45 Uhr: ARD

Youtube Klassiker: Loriots „Weihnachten bei den Hoppenstedts“

Sendetermine für „Die Feuerzangenbowle“

Die Komödie ist aus dem Jahr 1944 und begleitet vier ältere Herren, die sich Geschichten erzählen – und das bei einem ganz bestimmten Getränk: der Feuerzangenbowle.

Dienstag, 24. Dezember 2019

20.15 Uhr: ARD

Donnerstag, 26. Dezember 2019

14.15 Uhr: ARD

Sendetermine für „Tatsächlich... Liebe“

Es ist der Liebesfilm schlechthin, mit absoluter Star-Besetzung. Keira Knightley, Colin Firth, Alan Rickman und viele weitere berühmte Schauspieler, spielen in den miteinander verflochtenen Liebesgeschichten rund um Weihnachten mit.

Freitag, 20. Dezember 2019

20.15 Uhr: ZDFneo

Mittwoch, 25. Dezember 2019

23.20 Uhr: ZDF

Donnerstag, 26. Dezember 2019

23.30 Uhr: ZDFneo

Sendetermine für „Kevin – Allein zu Haus“

Der achtjährige Kevin McCallister wird beim überstürzten Aufbruch seiner Familie in den Weihnachtsurlaub vergessen. Erst als die Familie im Flugzeug sitzt, bemerkt seine Mutter das Fehlen. Der Junge muss daher notgedrungen erstmal alleine klarkommen, als auch noch Einbrecher das Haus der Familie ins Visier nehmen. Doch diese haben ihre Rechnung ohne den cleveren Achtjährigen gemacht.

Dienstag, 24. Dezember 2019

14.40 Uhr: TNT Film

Mittwoch, 25. Dezember 2019

9.30 Uhr: TNT Film

Sendetermine für „Kevin – Allein in New York“

Dienstag, 24. Dezember 2019

16.25 Uhr: TNT Film

Mittwoch, 25. Dezember 2019

11.15 Uhr: TNT Film

Sendetermin für „Der Grinch“

Der Grinch, ein grünes, meist schlechtgelauntes und äußerst tollpatschiges Fabelwesen, hasst Weihnachten aufgrund schlechter Erfahrungen in der Kindheit. Deshalb versucht er das Weihnachtsfest zu sabotieren.

Samstag, 7. Dezember 2019