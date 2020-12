Mehrere Open-Air-Gottesdienste auf Bierbänken gab es vor der Petruskirche in Neu-Ulm. Das sonst volle Münster war an Heiligabend noch nie so leer, und in der Wengenkirche fand wegen Corona kein Krippenspiel mit Kindern, sondern mit Handpuppen statt. © Foto: MATTHIAS KESSLER