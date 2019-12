Die Zeit um Weihnachten bietet immer tolle Gelegenheiten, mit Freunden und Verwandten kräftig zu feiern. Nur: Irgendwann ist das traditionelle Klassentreffen am 23. Dezember vorbei, der Heilige Morgen am 24. Dezember ist ebenfalls abgefestet, und Heiligabend bei der Familie sowieso - was nun?

Kein Grund bis Silvester ins tiefe, schwarze Loch der Langeweile zu fallen: Es gibt ja noch das Christbaumloben. Wir sagen euch alles über diesen alten und ziemlich lustigen Brauch. Und wir verlosen quasi als „Starter-Set“ ein gutes Tröpfchen, damit ihr selbst Gäste einladen und eurem Baum loben lassen könnt.

Was ist das Christbaumloben?

Dabei handelt es sich um eine Tradition vor allem in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns: Dabei besucht man in den Tagen nach Weihnachten seine Nachbarn im Ort - entweder auf Einladung oder auch organisiert in Gruppen. Im Wohnzimmer wird dann die Schönheit des jeweiligen geschmückten Christbaums gepriesen. Im Gegenzug gibt es dafür vom Gastgeber ein Schnäpsle oder einen Likör.

Woher kommt der Brauch?

Die Wurzeln sind unklar. Den Brauch soll es schon geben, seit der Christbaum allgemein hierzulande populär wurde - also Ende des 19. Jahrhunderts. Der Brauch diente wohl der Geselligkeit und Kontaktpflege in den Dörfern. Außerdem gilt ganz profan: Das Christbaumloben ist eine tolle Gelegenheit, mit Freunden um die Häuser zu ziehen. Schließlich gibt es jedes Mal ein Schnäpsle, bei großzügigen Gastgebern auch zwei, oder drei. Und zuweilen kannst Du auch selbst gebackene Weihnachtsplätzchen schnorren.

Wie kommt man zum Christbaumloben?

Oft bilden sich Gruppen, zum Beispiel aus der Nachbarschaft, Vereinen, dem Büro oder der Clique, die einander besuchen. Du kannst auch gerne eine neue Gruppe gründen. Das Christbaum loben muss nicht immer in Gruppen stattfinden. Es ist durchaus üblich, als Paar oder Familie eingeladen zu werden.

Was muss ich beachten?

Eigentlich nichts. Es lohnt allerdings, sich vorher ein paar Gedanken zu passenden Lobeshymnen auszudenken, hier ein paar Beispiele:

„Mensch, das ist aber mal ein strammer Bursche!“

„Was für ein schöner Wuchs - bolzengerade!“

„Das muss ja ewig gedauert haben, den so toll zu schmücken!“

„Habt ihr schon darüber nachgedacht, das professionell zu machen?“

„Raffiniert, wie die Farbe der Kugeln mit dem Sofa harmoniert“.

„Also mal ehrlich - der vom Nachbarn ist lange nicht so schön!“

Bei der Lobhudelei darf gerne hemmungslos übertrieben werden - es nimmt eh keiner wirklich ernst. Allerdings lohnt sich eine gewisse Steigerung beim Lobpreisen des Bäumles. Also lieber anfangs sparsam loben, bis der erste Schnaps eingeschenkt ist. Danach Schritt für Schritt anziehen. Profis zocken so locker drei bis vier Runden ab.

Bloß keine lallenden Besucher im Wohnzimmer

Aber: Ein No Go ist, zum Christbaum loben schon völlig bedudelt anzutreten - keiner hat gern lallende Lobhudler im Wohnzimmer stehen. Das ist schnell passiert, aus einer Tour kann ruckzuck ein veritables Besäufnis werden. Vor allem, wenn man in der Gruppe durch die Gemeinde zieht und viele Stationen abklappert.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Gastgeber und eitle Christbaumschmücker sich für die Tage nach dem Fest ordentlich mit Spirituosen eindecken sollten - nichts ist peinlicher, als „trockengelobt“ zu werden. Und wenn das Zeug etwas taugt, kommen alle im nächsten Jahr gerne wieder – und loben umso euphorischer. Selbst wenn das dürre Ding noch vom letzten Jahr stammen oder gar aus Plastik sein sollte.

Gewinnspiel: Einen Obstbrand von „Gutes von hier“

Neugierig geworden? Falls ihr selbst einen vorzeigbaren Christbaum habt – oder irgendetwas, das danach aussieht – und Freunde zum Christbaumloben einladen möchtet, dann schickt uns ein Foto von eurem Baum samt eurem vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer mit dem Betreff „Christbaumloben“ an online-redaktion@swp.de.

Wir verlosen eine Flasche Provinzz Obstbrand von Gutes von hier in der Herrenkellergasse 9 - und kommen nicht zum Loben, versprochen.

Das Gewinnspiel läuft vom 26.12.2019 (9 Uhr) bis 30.12.2019 (8 Uhr). Die Teilnahme ist ab 18 Jahren. Der Gewinn kann nach der Benachrichtigung bei uns an der Info in der Frauenstraße 77 gegen Vorlage des Ausweises abgeholt werden. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr im Infokasten. Viel Erfolg & Spaß beim Loben.