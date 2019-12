Alle Jahre wieder dieselbe Frage: Gibt es weiße Weihnachten? Spätestens seit Freitagmorgen besteht Hoffnung: Der Schnee hat Ulm und die Region in weiß gehüllt. Roland Roth, Meteorologe von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried, dämpft die Erwartungen allerdings: „Der Schneefall war nur von kurzer Dauer und hat im Hinblick auf Heiligabend nichts zu bedeuten. Bis morgen wird alles wieder geschmolzen sein.“ Roth rechnet am Samstag in Ulm mit Temperaturen von bis zu 9 Grad, zudem erwartet er einen starken Wind.

Ulm: Zweistellige Temperaturen am Dienstag

In der kommenden Woche werde es sogar noch wärmer: „Am Dienstag kann das Thermometer sogar auf bis zu 12 Grad klettern“; sagt Roth. Demzufolge schätzt der Fachmann die Chancen auf Schneefall an Heiligabend als sehr gering ein. „Derzeit gehe ich davon aus, dass es am 24. Dezember mild sein wird“, sagt Roth. Gleichzeitig betont er, dass verlässliche Prognosen allerdings erst vier oder fünf Tage vor Heiligabend möglich seien.