Konzert Abschied von Dirigent Albrecht Haupt

Ulm / Christa Kanand

Ist es die Magie des Dirigierens? Während andere Musiker die Geige im Rentenalter beiseite legen, scheinen Dirigenten quasi alterslos zu sein. Auch Albrecht Haupt ist seit knapp sechs Jahrzehnten eine Institution im hiesigen Konzertleben – mit 88 Jahren immer noch fit, quirlig, mit großer Geste und voller Elan.

Diesmal jedoch stand auf dem Flyer „Albrecht Haupt sagt Ade“ – zusammen mit der Ulmer Kantorei, dem Orchester Camerata Ulm und sechs formidablen Gesangssolisten in der Pauluskirche. Optisch und akustisch beeindruckte das großartige Klangaufgebot in der Lukas-Passion.

Und Passion in einem anderen Sinn treibt Haupt wahrlich um. „Musik ist Ihr Leben, Ihre Leidenschaft“, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch in einer kurzen Dankesrede vor etwa 500 Besuchern. Mit dem Abschied des Kirchenmusikdirektors, seit 2010 Träger des Bundesverdienstkreuzes, gehe ein Stück Ulmer Musikgeschichte zu Ende. Wie Klassikfreunde wissen, eine lebhafte, sehr erfolgreiche Ära.

Wehmütige Atmosphäre

Zum letzten Mal stand Haupt jetzt am Dirigentenpult seiner Ulmer Kantorei, deren Leitung er seit 1959 inne hat. Einige inzwischen ausgeschiedene Chormitglieder der ersten Stunde kehrten sogar für die fast zweieinhalbstündige Lukas-Passion am Palmsonntag auf die Tribüne im Altarraum zurück. Eine denkwürdige Aufführung, bei der Haupts Ehefrau im Alt-Register mitsang und Tochter Tanja Bratsche in der Camerata spielte. Eine Atmosphäre voller Abschiedswehmut – bewegend und bewegt.

Der Kreis schloss sich. Vor 59 Jahren war die Aufführung der von Johann Sebastian Bach überlieferten Lukas-Passion sein erstes großes Werk, wie Haupt nach dem Konzert verriet – und jetzt war es sein letztes. Kein Passions-Hit, aber entdeckenswürdig in barocker Pracht, etwas kleinteilig und langatmig durch viele Wiederholungen, eher volkstümlich im Charakter.

Kernaussagen des christlichen Glaubens thematisiert die Passions-Historie vom Leiden und Sterben Jesu am Kreuz: Zentrale Position hatte der hervorragende Johannes Petz, der als vielbeschäftigter Evangelist fein artikulierend mit hellem Tenor das Geschehen vorantrieb. Glaubwürdig verlieh Emanuel Pichler mit sonorer Basskraft der Jesus-Partie Ausdruck.

Ebenso ideal besetzt waren Katarzyna Jagiello (Sopran I), Christianne Bélanger (Sopran II) und I Chiao Shih (Alt). Ihr Terzett der klagenden Frauen, die Jesus auf seinem Weg nach Golgatha folgen, war einer der vielen Höhepunkte. Die Bassisten Sönke Morbach (Pilatus) und Stefan Frieß komplettierten den Hörgenuss.

Den Solo-Arien und Rezitativen stand die etwa 80-köpfige stimmprächtige Kantorei gegenüber. Homogen, textklar und durchweg tadellos waren ihre zahlreichen innig-besinnlichen Choräle und aufgebrachten Volks-Chöre in das Passionsgeschehen verwoben. Im einträchtigen Ensemblegeist zusammen mit Conrad Schütze am Orgelpositiv meisterte die ausgezeichnet disponierte Camerata Ulm ihre Aufgaben, auch in wunderschönen Soli. Zuverlässig pulsierend wusste Albrecht Haupt die Continuo-Gruppe an seiner Seite. Berührend erklang die nur von den Holzbläsern (Oboen, Fagott) vorgetragene Sinfonia, die den Schlusschoral „Nur ruh, Erlöse“ umrahmte.

Nach langen Momenten des Schweigens entluden sich Andacht und Spannung in Applaus. Fünf Minuten Standing Ovations und Trampelsalven für den stolz lächelnden Albrecht Haupt, den Grandseigneur der Ulmer Chormusik. Im Abschiedsdefilee überreichten ihm „seine“ Chordamen 59 Rosen.