Umbau Weg vom Mief der 60er Jahre

Ulm / Von Ulrike Schleicher

Wer Altbauten renoviert, kennt das. Meist erlebt man böse Überraschungen und entdeckt marode Elektro- und Wasserleitungen, bröselnde Wände, undichte Dächer. So lief das auch beim Umbau des SSV-Vereinsheims, der vor rund neun Monaten begonnen hat. Immer wieder gab es neue Hiobsbotschaften für den neuen Pächter Jens Gramer. Kein Wunder – das Gebäude ist 1962 gebaut und immer nur stückchenweise saniert worden. Die lange Bauphase kostet Zeit, Nerven und Geld: „Ich will jetzt endlich fertig werden und die Arbeit machen, die mir Spaß macht“, sagt Gramer und man merkt ihm die Ungeduld an.

Wenn es vermutlich Ende Januar so weit ist, dann werden die ehemals dunklen Räume im Erdgeschoss des Vereinsheims nicht mehr wiederzuerkennen sein. Die Wände sind zum Teil mit horizontal verlegten Fichtenlatten verkleidet, der Holzboden ist abgeschliffen und hat einen warmen Rotton, die Theke ist mit grauen stahlartigen Platten verkleidet. Durch die großen Fenster fällt viel Tageslicht. Gramer zeigt, was in den vergangenen Monaten noch geschafft worden ist. „Die Küche ist komplett neu, auch der Kühlraum.“

Im ehemaligen Gastraum ist künftig Flexibilität angesagt: Verschiebbare Wände und Türen lassen viele Möglichkeiten zur Nutzung offen. Da gibt es zum einen das Restaurant mit etwa 60 Plätzen drinnen und nochmals jeweils rund 40 auf der Terrasse im Freibad und der zur Donau hin. „Die Speisekarte wechselt monatlich, ist klein und bietet Gerichte aus frischen, regionalen Waren“, fasst es Gramer zusammen. Auch wenn es nicht die klassische Speisekarte eines Vereinsheims sein wird – „Schnitzel mit Pommes wird es schon geben. Das erwarten die Sportler“. Im täglichen Betrieb ist künftig Selbstbedienung angesagt. „Man bestellt, bekommt die Getränke gleich mit sowie einen Buzzer, der aufleuchtet, wenn das Essen fertig ist“, sagt er. Sowohl im Freibad, das nur für Mitglieder ist, als nach draußen zur Donau hin, gibt es einen Ausschank mit Kiosk. Dort wurden im Sommer Eis, Getränke und kleine Gerichte verkauft.

Ein Raum zur Donau hin wird zur Allgäuer Skihütte umgebaut, ein anderer mit einem Podest kann als Treff für Abteilungsversammlungen und Feste genutzt werden. In einem weiteren Raum auf der Donauseite, wo im Sommer bereits die Standup-Paddeling-Boards (SUP) verliehen worden sind, soll der neue „58“-Laden entstehen. Denn das Geschäft hinter dem Münster gibt Gramer auf und reduziert sein Angebot drastisch. Es soll nun auf 90 statt wie bislang auf 600 Quadratmeter passen. „Das heißt, ich verkaufe hier fast nur noch die verschiedenen Boards.“ Natürlich aber gibt es weiterhin die Kursangebote und den Service für die Sportgeräte, sprich Wachsen, Kanten schleifen und Reparaturen. Die finden in nagelneuen Schiffscontainern statt, die Gramer neben das Hauptgebäude stellen ließ. Aber sie sind nicht nur dafür da. Oben drauf kommt eine Terrasse, „von der aus man einen super Blick auf die Donau und auf das Freibad hat.“ Dort will Gramer auch Events wie Grillkurse anbieten.

Vor den Containern, auf der Seite des Freibades, will der rührige Unternehmer mit Gastroerfahrung Palmen aufstellen lassen, die Terrassen sollen mediterranen Flair erhalten: Die Kübel werden mit Kräutern bepflanzt. Sein größter Wunsch: „Der ganze Bereich soll Treffpunkt werden: für Sportler, für Eltern, die ihre Kinder abholen, für die Badegäste und zur Donau hin, für Leute, die SUPs mieten...“ Gramer hält inne. „Ja“, sagt er, „es wird alles anders, aber die meisten Leute freuen sich, das weiß ich.“