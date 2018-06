Neubaugebiet Weg frei für Wolfäcker 2

Unterweiler / swp

Einstimmig hat der Bauausschuss des Ulmer Gemeinderats den Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes „Wolfäcker“ in Unterweiler auf den Weg gebracht und die entsprechende Satzung beschlossen. „Wolfäcker 2“ ist am westlichen Ortsrand als durchgrüntes Wohngebiet mit Einfamilien- und Doppelhäusern konzipiert. Insgesamt sind dort 19 Bauplätze vorgesehen. Das Neubaugebiet soll über die Greutstraße und den Birkenweg erschlossen werden. In Unterweiler besteht eine Nachfrage an Wohnraum und speziell ein Bedarf an Einfamilienhaus-Grundstücken.