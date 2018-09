Kirche Wechsel vom Eselsberg nach Burladingen

Ulm / swp

Annegret Liebmann wechselt die Stelle und wird neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Burladingen (Zollern-Alb-Kreis). Noch offen ist derzeit allerdings, wann sie die Lukaskirche am Eselsberg verlässt. Dort hat die 53-Jährige seit 2006 die zweite Pfarrstelle inne.

Während ihrer Amtszeit gab es größere räumliche Veränderungen: Der Verkauf des Gemeinde­zentrums Arche gehört dazu und der Neu- und Umbau des Gemeindezentrums am Hermann-Stehr-Weg. Inhaltlich liegt Annegret Liebmann die Arbeit mit Kindern und Familien am Herzen, unter anderem hat sie den Konfirmandenunterricht in der 3. Klasse ausgebaut. Ihren Schwerpunkt sieht sie „in der klassischen Gemeindearbeit“: Gottesdienst, Seelsorge im Begleiten von Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenslagen und Religionsunterricht. Darüber hinaus hat sie am Aufbau des ökumenischen Besuchsdiensts am Eselsberg mitgewirkt. „Ich war gern in Ulm“, teilt sie mit und lobt die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen, aber auch in der Stadtgesellschaft. „Vieles an Beziehungen ist gewach­sen, das werde ich sicherlich erst mal vermissen“.

Dennoch freut sie sich auf ihre neue Aufgabe in Burladingen. Dort steht die evangelische Kirche in der Situation der Diaspora, „das ist eine besondere Herausforderung, aber eine sehr schöne“. Liebmann ist auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, und hat evangelische Theologie in Marburg, München und Tübingen studiert.