Handel Wechsel bei Galeria Kaufhof

Ulm / jkl

Wieder näher an der Heimat ist sie an ihrer neuen Wirkungsstätte, erklärte Doris Lindhorst gestern. Im obersten Stockwerk des Galeria Kaufhof verabschiedete sie sich sichtlich gerührt von führenden Vertretern des Ulmer Handels und Geschäftspartnern. „Ich werde Ulm vermissen.“ Die gebürtige Konstanzerin leitete sechs Jahren die Ulmer Filiale der Warenhauskette. Jetzt folgte überraschend der Wechsel zur Kaufhof-Filiale in Kempten, wo sie sich ihren neuen Kollegen bereits am Mittwoch vorgestellt hat.

Seinen Einstand bei den rund 150 Mitarbeitern am Ulmer Standort hatte gestern Lindhorsts Nachfolger, Kevin Manski. Für den 27-Jährigen, der im Rahmen eines dualen Studiums 2010 seine Karriere bei Galeria Kaufhof begann, ist es die zweite Stelle als Filialleiter innerhalb des Konzerns. „In Süddeutschland habe ich mich bereits eingelebt“, sagte Manski, der aus dem norddeutschen Güstrow stammt. In den vergangenen Jahren war Manski bereits in Mannheim, Karlsruhe und zuletzt als Filialleiter im Stuttgarter Stadtteil Bad Canstatt für das Unternehmen tätig.

Von seiner Vorgängerin gab es für Manski das Ulmer Wahrzeichen, einen Spatz. „Er steht für ein kluges Handeln und ich wünsche dir ein glückliches Händchen hier in Ulm“, sagte Lindhorst. Über die Geschichte des Spatzen war Manski bereits informiert. „Da brauch ich keine Erklärung mehr dazu.“

In den vergangenen sechs Jahren gab es unter Lindhorst zahlreiche Veränderungen in dem Kaufhaus. Neben der Schließung des Supermarkts im Kellergeschoss im vergangenen Jahr wurden auch Flächen umgebaut und neu konzipiert.