Elektrische und mit Wasserstoff betriebene Lkw: Zusammen mit dem Start-up Nikola will Iveco die Zukunft seiner Fahrzeugflotte in Ulm bauen. Doch die US-Amerikaner haben Probleme. Hohe Verluste, zuletzt hat der Chefentwickler hingeworfen. Was bedeutet das für den Standort in Ulm? Die SÜDWEST PRESSE hat bei Iveco nachgefragt.