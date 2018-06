Naherholung Was wird aus den Ulmer Kleingärten?

Ulm / swp

Die Grünen-Fraktion sorgt sich nach einem Besuch beim Verein der Kleingärtner um die Zukunft der Kleingärten. Es sei unstrittig, dass ein Teil dem dringend benötigten Wohnungsbau weichen muss, heißt es in einem Schreiben der Stadträte Annette Weinreich und Michael Joukov an OB Gunter Czisch. Der Verein und die Pächter bräuchten aber Planungssicherheit. Deshalb soll die Stadtverwaltung im zuständigen Ausschuss berichten, welche der derzeit als Kleingärten genutzten Flächen bis 2025 umgewidmet werden sollen. Die Grünen möchten zudem wissen, wo und in welchem Umfang Ersatzflächen angeboten werden, welche Mindestzahl an Kleingärten die Stadt für erforderlich hält und wo der Erwerb zusätzlicher Flächen geplant ist, um den Bedarf an Kleingärten zu decken.