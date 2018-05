Experiment Was Musik mit Zeitung zu tun hat

Was Musik mit Zeitung zu tun hat

Ulm / Kita Alpenstraße

In unserem täglichen Zeitungskreis überlegen die Kinder, wie mit Zeitung Musik gemacht werden kann. Zunächst stellt sich die Frage was Musik überhaupt ist. Darauf haben sie viele Antworten: Kommt immer im Radio oder im Fernsehen, mit Kopfhörern kann man Musik hören, man kann einfach singen, mit Instrumenten kann Musik gemacht werden. Die Kinder kennen schon viele Instrumente und können diese benennen. Dabei wissen sie auch, wie diese gespielt werden.

Aber nicht nur mit Instrumenten kann Musik gemacht werden, sondern auch mit dem Körper. Die Kinder haben viele Ideen, wie pfeifen, schnipsen, trampeln, klatschen, Luftgitarre spielen, auf die Brust klatschen und führen es den anderen Kindern vor.

Dann sehen die Kinder die Zeitung auf dem Boden liegen. Nun stellt sich die Frage, wie mit Zeitung Musik gemacht werden kann. Zunächst überlegen die Kinder erst einmal. Doch schon bald kommen viele Ideen.

Eine Idee ist, die Zeitung hin und her zu bewegen. Ein anderes Kind zeigt, wie es auf die Zeitung steht und dabei so tut, als würde es mit der Zeitung laufen. Alle Kinder machen mit und probieren es selbst aus. Ein Kind reißt die Zeitung in Stücke. Dann knüllt ein Kind die Zeitung zusammen, während ein anderes ein Zeitungsblatt zwischen den Händen reibt. Mit der Zeitung entstehen viele verschiedene Geräusche, die gut hörbar sind.

Jeder probiert aus, was ihm am besten gefällt. Dann singen wir das Gummibärenlied und probieren, mit unseren Zeitungsinstrumenten den Rhythmus des Liedes wiederzugeben. Anfangs ist das ganz schön schwierig, dass alle gleichzeitig spielen und trotzdem mitsingen. Doch nach ein paar Durchläufen klappt es ganz gut und den Kindern macht es so viel Spaß, dass noch weitere Wiederholungen folgen. Dabei probieren die Kinder immer wieder ein anderes Zeitungsinstrument aus. Es entstehen neue Ideen, etwa aus einer Zeitungsseite einen Stick zu rollen und auf den Boden zu trommeln.