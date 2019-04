Wer öfter an der Donau in Ulm spazieren geht, ist ihm wahrscheinlich schon einmal begegnet: Seit geraumer Zeit streift ein großer roter Kater am Ufer nahe der Valckenburgschule umher. Woher kommt der Kater? Hat der liebenswerte Vierbeiner ein Zuhause? Gehört er vielleicht zu einer der Schulen in der Umgebung oder zum nahegelegenen Krankenhaus?

Plötzlich war Paul verschwunden

Die ersten Hinweise auf den Kater findet man direkt an einem Bauzaum am Donauufer. Zwei Schilder weisen daraufhin, dass das Füttern und Mitnehmen des Katers verboten ist. Ein Bauarbeiter vor Ort kannte das Tier und erzählte, dass es sich bei dem Kater um Paul handelt und dieser auch ein Zuhause hat. Im nahegelegenen Hospital Bethesda ist der „dicke rote Brummi“ wie ihn die Mitarbeiter liebevoll nennen, ein Begriff. Denn als vor einiger Zeit Paul verschwunden war, fragten seine Besitzer auch im Bethesda nach! Damals wurde mit Flugblättern nach ihm gesucht, erzählt der Bauarbeiter. Vielleicht wurde er damals von einem Spaziergänger mitgenommen, da er für heimatlos gehalten wurde? Das könnte eine Erklärung für die Hinweise am Bauzaun sein. Es bleibt zu hoffen, dass diese ihren Sinn erfüllen und Paul weiterhin bei seiner Familie bleiben kann.