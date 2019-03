Dem großen Polizeieinsatz in der Ulmer City am Freitag lag offenbar keine konkrete Warnung der Essener Kollegen zugrunde.

Ein Sprecher der Essener Polizei sagte auf Anfrage der dpa, dass sie keine Warnung an die Ulmer herausgegeben hätten. Man prüfe derzeit die Hintergründe in Essen. „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Die Ulmer Polizei hatte zuvor in einer Mitteilung bekannt gegeben, nach den Nachrichten aus Essen das „Sicherheitsgefühl der Bürger“ stärken zu wollen.

Die nordrhein-westfälische Zeitung „Der Westen“ wunderte sich in einem Artikel über das Vorgehen der Ulmer Polizei: „Eine erstaunliche Maßnahme, bestand doch zu keiner Zeit in der baden-württembergischen Stadt ein Verdachtsmoment“, heißt es im Artikel.

Oberbürgermeister Czisch lobte die Polizei

Der Polizeieinsatz in Ulm ließ teils irritierte, teils gelassene Stadtbummlerinnen zurück.

Ute Häberle aus Ulm lobt den präventiven Einsatz: „Es suggeriert Sicherheit.“ Eine Einkäuferin aus dem Kreis Neu-Ulm, die ihren Namen nicht nennen will, fühlt sich von den Polizisten bedroht. „Da kriegt man ja Angst. Wir steigen jetzt lieber wieder in den Weißenhorner.“

Bei Anne Droz aus Ulm löst der Einsatz mulmige Erinnerungen aus. Ihr sei plötzlich der Gedanke gekommen, was wohl wäre, wenn etwas passiert. Wie in Nizza oder am Berliner Breitscheidplatz. Deshalb sei es „beruhigend“, wenn die Polizei präsent ist.

Das findet auch Ulms Oberbürgermeister. Gunter Czisch bedankt sich bei der Polizei für die professionelle Arbeit. Sein Fazit: „Mehr ist besser alsweniger.“

