Personalie Warum Birgit Schäfer-Oelmayer zur CDU wechselt

Will weiter Politik machen: Birgit Schäfer-Oelmayer. © Foto: Volkmar Könneke

Ulm / jon, cmy

Paukenschlag in der Ulmer Kommunalpolitik: Nach fast 20 Jahren als Stadträtin und 32 Jahren Parteimitgliedschaft zieht Birgit Schäfer-Oelmayer einen Schlussstrich bei den Grünen und wechselt zur CDU. Gegenüber der SÜDWEST PRESSE beklagte sie mangelnden Respekt vor ihrer Arbeit sowie fehlende Akzeptanz für ihre Projekte in Fraktion und Partei. „Ich konnte meine Themen wie Umwelt- und Klimaschutz sowie Mobilität zuletzt nicht mehr so präsentieren, wie ich das wollte.“

Ein deutliches Signal für ihre Themen gebe es von der CDU-Fraktion. Dies habe dazu bewogen, bei den Grünen aus- und in die CDU einzutreten. Die Frage, ob es auch die Option gegeben habe, aufzuhören, beantwortet die gelernte Buchhändlerin mit Ja. „Aber ich mache sehr gerne Umweltpolitik“, so Schäfer-Oelmayer, „und ich habe viel bewegt“. Deshalb wolle sie im Gemeinderat bleiben. Ob der Wechsel ihre Chancen bei der nächsten Gemeinderatswahl 2019 verbessere? Darüber will sie nicht spekulieren. „Das ist Zukunft, da gibt es keine Sicherheiten.“

Bedauern, aber auch Unverständnis kommt von den Grünen. In einer Stellungnahme von Fraktionsvorstand und Kreisverband heißt es knapp: Wir nehmen zur Kenntnis, dass – wie es in Parteien gelegentlich vorkommt – eine Entfremdung vorgekommen ist. Gleichzeitig fordern Fraktionschef Dr. Richard Böker und die Kreisvorsitzenden Manuela Rettig und Marcel Emmerich Schäfer-Oelmayer auf, ihr Mandat niederzulegen. Dies verlange der Respekt gegenüber dem Wählerwillen, da sie über die Grünen-Liste in den Rat eingezogen sei. Es könne nicht angehen, dass nun mit Grünen-Stimmen CDU-Politik unterstützt werde.

Auch Grünen-Landtagsabgeordneter Jürgen Filius sieht das so. „Ich habe kein Verständnis, wenn Frau Schäfer-Oelmayer behauptet, allein wegen ihrer Person in den Rat gewählt worden zu sein. Sie war die Spitzenkandidatin der Grünen und sollte daraus Konsequenzen ziehen. Der Parteiaustritt komme nicht völlig überraschend, so Filius, der ebenfalls von einer „schrittweisen Entfremdung spricht“. Zumindest in die Arbeit des Kreisverbandes habe sich die 53-Jährige schon länger nicht mehr eingebracht.

Schon nach der OB-Wahl 2015, bei der Schäfer-Oelmayer als Kandidatin der Grünen mit 7,8 Prozent ein äußerst dürftiges Ergebnis erzielte, habe sie über mangelnde Unterstützung und Undankbarkeit seitens der Partei geklagt, ist aus Grünen-Kreisen zu hören.

Freude dagegen bei der CDU. Man habe Schäfer-Oelmayer „mit einstimmigem Votum in unsere Reihen aufgenommen“, heißt es in einem Statement der Ratsfraktion. „Wir freuen uns über die zehnte Stadträtin, die für unsere Fraktion eine echte Verstärkung darstellt“. Schon in der Vergangenheit habe man mit ihr gut kooperiert: vor allem auf den Feldern Klimapolitik und Energie sowie im SWU-Aufsichtsrat.