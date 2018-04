Umfrage Warnstreik in Ulm – was bewegt die Streikenden?

Warnstreik in Ulm – was bewegt die Streikenden?

Ulm / Fabian Wiek

An der gestrigen Warnstreikkundgebung haben viele Berufsgruppen teilgenommen. Obwohl von der gleichen Hauptmotivation angetrieben, haben die Streikenden verschiedene Ansichten und Bedürfnisse. So haben auch die Friedhofswärter gestreikt. Einer von ihnen, Ali Vurdu, will sich nur mit fünf Prozent Lohnerhöhung zufrieden geben: „Weniger lohnt sich nicht“ – wegen der Preissteigerungen. Er verdient derzeit 2800 Euro brutto. Das sei nicht genug für die Knochen­arbeit, die er jeden Tag leiste.

Auch die Straßenwärter waren bei der Demo dabei. Für sie zahlt sich die geforderte Lohnerhöhung um 200 Euro mehr aus als eine um sechs Prozent. Karl-Heinz Gutfriett sagt: „Wenn wir nicht mindestens 150 Euro mehr kriegen, steigen wir aus der Gewerkschaft aus.“ Denn 2500 Euro brutto seien einfach zu wenig.

Für die Sozialarbeiter der Stadt Ulm seien vor allem der Fachkräftemangel und die dadurch anstrengenden Arbeitsbedingungen ein Problem, erklärte die zuständige Personalratsvorsitzende Sylvia Gebhardt. Sie sieht zwei Vorteile in einer Lohnerhöhung: „Die derzeitig Arbeitenden werden dann adäquat bezahlt, und der Job würde attraktiver werden, denn es herrscht Bewerbermangel.“ Sie will endlich ein Angebot sehen.

Auch mehr als 350 pädagogische Fachkräfte legten ihre Arbeit nieder. Erzieherin Doris Wolf beklagte ebenfalls den Fachkräftemangel. Eine Erzieherin müsse sich um zu viele Kinder kümmern. Sie ist der Meinung, ein Kompromiss müsse gefunden werden. Ein Plus von drei bis vier Prozent müsse drin sein – bei einem momentanen Gehalt von 2500 Euro. „Neben der Lohnerhöhung streiken wir auch, weil bei uns die Lohnklassen-Aufstiegsmöglichkeiten fehlen“, sagte Forstarbeiter Fred Zschoche. Sein Kollege Marco Tauber fügte hinzu: „Unter vier Prozent geht nichts.“